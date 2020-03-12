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Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Четверг, 12 марта, 2020
11.1
C
Слуцк
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kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Слуцк
Вакансии
Расписания
Автобусы город
Автобусы пригород
Поезда
Маршрутки
Поликлиника взрослая
Поликлиника стоматологическая
Консультация женская
Участковые инспекторы Слуцкого РОВД
Полезные телефоны для случчан
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Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Слуцк
Вакансии
Расписания
Автобусы город
Автобусы пригород
Поезда
Маршрутки
Поликлиника взрослая
Поликлиника стоматологическая
Консультация женская
Участковые инспекторы Слуцкого РОВД
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№ 987 от 2 января 2020 года
Отдел новостей
-
12 марта 2020, 14:45
0
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Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.