Проблема подделок и контрафакта на рынке запчастей Беларуси: мнение экспертов

Согласно предоставляемой МВД Беларуси статистике, число легковых авто на тысячу жителей республики составляет 320 единиц. Количество легковых авто в частной собственности превысило 3.0 миллиона, а если учитывать грузовой транспорт, то число достигает 3.6 миллионов. Автолюбители сталкиваются с проблемами при ремонте и обслуживании транспорта, так как вторичный рынок наводнен контрафактом и подделками. Vehicle. by, крупная онлайн-площадка для продажи и покупки автозапчастей, решила разобраться в серьезности данной проблемы.

Проблемный транспорт

Согласно статистике, практически половина автомобилей на дорогах Беларуси выпущена до 2007 года. В 2014—2015 годах значительная доля импорта и новых и б/у автомобилей приходилась на Россию, а к 2017 году транспорт начали активнее возить из США. Многие автомобили оказывались проблемными. Они нуждались в:

Замене части комплектующих ходовой, сцепления и рулевого механизма;

Замене отдельных элементов двигателя;

Полной или частичной замене элементов салона;

Работе с электрикой.

Желая сэкономить, водители часто берут подержанный автомобиль с большим пробегом и неясным характером повреждений. Как результат, им приходится докупать множество деталей для ремонта. Вторичный рынок запчастей растет быстро, а предприимчивые производители и продавцы понимают, что лучше всего продается дешевый продукт.

О чем стоит помнить

Эксперты напоминают, что страна производства не отражает качество продукта. Если фирма разместила производство, к примеру, в Китае, но оснастила завод современным оборудованием и проводит строгие проверки качества, выпускаемая продукция будет хорошей. Распознать качественную запчасть и отличить ее от подделки можно по:

Правильной геометрии каждой детали;

Точной подгонке компонентов;

Качественной полиграфии упаковки;

Отсутствию сколов, задиров, неприятных запахов;

Защитным признакам, как-то QR-кодам;

Наличию гарантии производителя и магазина.

Как отметили аналитики, до 40% объема вторичного рынка формируют запчасти, которые были ввезены с недостоверным декларированием. Иначе такие запчасти называют контрафактными. Их не стоит путать с подделками. Качество контрафакта часто бывает удовлетворительным, однако он негативно влияет на развитие вторичного рынка. Эксперты советуют покупать запчасти в проверенных онлайн- и офлайн порталах, где ведется борьба с оборотом подделок и контрафакта.

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