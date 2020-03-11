Как правильно мыть руки, чтобы не подхватить вирус. Видео

Как правильно мыть руки, чтобы не подхватить инфекции (а не только один коронавирус). Мы подготовили для вас видео на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Почему мы вдруг заговорили про мытьё рук? Потому что это — одна из эффективных, простых и доступных мер, чтобы не заразиться вирусом или не передать его другим. Если вы думаете, что все умеют мыть руки, то нет. Исследования показывают, что многие люди руки моют неправильно. Например, моют без мыла или моют их недолго.

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Как писали мы ранее, что с начала недели во всех больницах и поликлиниках Беларуси введён «масочный» режим. Мера обусловлена повышением уровня заболевания ОРВИ. Подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями отмечен и в Слуцке. Участковые врачи обслуживают десятки вызовов.

10 шагов

1. Намочите руки (температура воды с точки зрения защиты от инфекций неважна).

2. Используйте мыло. Неважно, кусковое или жидкое — для здоровья особо разницы нет. Не стоит использовать антибактериальное: его эффективность не доказана.

3. Потрите ладони друг о друга, чтобы оно вспенилось.

4. Потрите между пальцами и тыльные стороны каждой ладони.

5. Сложите ладони и потрите между пальцами.

6. Руки сложите в замок и поводите их так, чтобы потереть пальцы.

7. Потрите большие пальцы.

8. Потрите кончики пальцев о вторую ладонь.

9. Смойте мыло.

10. Насухо вытрите руки (лучше бумажным полотенцем или чистым личным полотенцем). Если есть сушилка, используйте её. Важно вытирать руки насухо, чтобы на них не так быстро осели вирусы и бактерии.

На сайте ВОЗ прочитайте о мерах индивидуальной защиты от COVID-19.