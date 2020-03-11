Новое поступление товаров в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк». Выбирайте вашу покупку

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Магазин «Дом мебели» (ул.Копыльская, 33) и «Всё для дома» (ул. Ленина, д.313а, 12-й городок) приглашают! Большое поступление мягкой мебели ОАО «Прогресс» г. Гомель. Рассрочка, бесплатная доставка!

  • В универмаге «Слуцк», секция «Товары для уюта», поступление постельного и столового белья «Оршанского льнокомбината» и торговой марки «Блакит» г. Барановичи.

  • Домашнего текстиля производства Турция.

  • Тканей метражных.

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  • В отделе «Всё для сада и огорода» поступление семенного картофеля и садовой краски «Яблонька».

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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