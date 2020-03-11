«Неужели, каждому работнику по надсмотрщику нужно!» Как в Слуцке ремонтировали тротуар

Каждый раз, когда натыкаюсь на такие факты, думаю: «Неужели каждому работнику по надсмотрщику нужно?»

В 11-м городке, если идти от остановки «Торговый центр» к реке, между домами № 160 и № 172 ещё по осени ремонтировали какие-то сети. Для этого разобрали тротуар из бетонных плит. Плиты сложили стопочкой возле. После того как работы закончили, закопали кабель, но тротуар так и не восстановили до сих пор. Вместо бетонной дорожки — перекопанная неровная поверхность, которая после дождя превращается в грязь. А остатки бетонных плит дожидаются — то ли того, что их всё-таки заметят, то ли когда растащат. Вот и спрашивается: «Неужели работники или бригадиры не видят, что нужно после ремонта восстановить как было? Чего ждут? Когда придёт начальник рангом повыше, ткнёт пальцем и заставит сделать?»

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