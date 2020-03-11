Новое поступление в магазинах КУП «Слуцкторг»

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В магазине № 7 «Промтовары», № 12 «Посудохозяйственный», № 18 «Дачник» поступление семенного картофеля суперэлитных сортов.

Першацвет

Скороспелость: ранний.
Хозяйственное назначение сорта: столовый.
Урожайность: до 67,8 т/га.
Содержание крахмала: до 15,2%.
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип АВ.
Морфологические признаки: клубни округлые, красные с мелкими глазками, кожура сетчатая, мякоть желтая, цветки красно-фиолетовые.

Особенности сорта:

  • эффективно использует естественное плодородие почв;
  • раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине вегетации;
  • устойчив к механическим повреждениям;
  • лежкость хорошая.

Лель

Хозяйственное назначение: столовый.
Урожайность: до 65.9 т/га.
Содержание крахмала: до 18,3%.
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип В; пригоден для промышленной переработки на хрустящий картофель. Морфологические признаки: клубни округло-овальные, кожура красная, гладкая; мякоть желтая.

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Особенности сорта:

  • пригоден для выращивания на легких и средних по гранулометрическому составу почвах;
  • устойчив к механическим повреждениям;
  • обладает хорошей лежкостью.

Уладар

Хозяйственное назначение: столовый.
Урожайность: до 71,6 т/га.
Содержание крахмала: 11,5−17,8%.
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип В. Морфологические признаки: клубни от овальных до удлиненно-овальных; кожура желтая, гладкая; глазки мелкие; мякоть светло-желтая; цветки красно-фиолетовые.

Особенности сорта:

  • пригоден для выращивания на легких и средних по гранулометрическому составу почвах;
  • раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине вегетации;
  • отзывается на повышение фона минерального питания увеличением доли товарной фракции и количества клубней.

Вектар

Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип ВС.
Морфологические признаки: клубни округло-овальные, красные; кожура слабосетчатая; глазки поверхностные; мякоть желтая; устойчив к механическим повреждениям; цветки красно-фиолетовые.

Особенности сорта:

  • пригоден для выращивания на всех типах почв;
  • крупноклубневый, при выращивании на семенные цели необходима загущенная посадка (58−68 тыс. клубней/га);
  • лежкость хорошая;
  • продолжительность периода покоя клубней средняя.

И полюбившиеся сорта «Скарб» и «Бриз» по цене 1р. 50к. за 1 кг.

В магазине № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь) поступление

  • поликарбоната,
  • щебня декоративного

Приглашаем за покупками.

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555

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