Новое поступление в магазинах КУП «Слуцкторг»

В магазине № 7 «Промтовары», № 12 «Посудохозяйственный», № 18 «Дачник» поступление семенного картофеля суперэлитных сортов.
Першацвет
Скороспелость: ранний.
Хозяйственное назначение сорта: столовый.
Урожайность: до 67,8 т/га.
Содержание крахмала: до 15,2%.
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип АВ.
Морфологические признаки: клубни округлые, красные с мелкими глазками, кожура сетчатая, мякоть желтая, цветки красно-фиолетовые.
Особенности сорта:
- эффективно использует естественное плодородие почв;
- раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине вегетации;
- устойчив к механическим повреждениям;
- лежкость хорошая.
Лель
Хозяйственное назначение: столовый.
Урожайность: до 65.9 т/га.
Содержание крахмала: до 18,3%.
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип В; пригоден для промышленной переработки на хрустящий картофель. Морфологические признаки: клубни округло-овальные, кожура красная, гладкая; мякоть желтая.
Особенности сорта:
- пригоден для выращивания на легких и средних по гранулометрическому составу почвах;
- устойчив к механическим повреждениям;
- обладает хорошей лежкостью.
Уладар
Хозяйственное назначение: столовый.
Урожайность: до 71,6 т/га.
Содержание крахмала: 11,5−17,8%.
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип В. Морфологические признаки: клубни от овальных до удлиненно-овальных; кожура желтая, гладкая; глазки мелкие; мякоть светло-желтая; цветки красно-фиолетовые.
Особенности сорта:
- пригоден для выращивания на легких и средних по гранулометрическому составу почвах;
- раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине вегетации;
- отзывается на повышение фона минерального питания увеличением доли товарной фракции и количества клубней.
Вектар
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип ВС.
Морфологические признаки: клубни округло-овальные, красные; кожура слабосетчатая; глазки поверхностные; мякоть желтая; устойчив к механическим повреждениям; цветки красно-фиолетовые.
Особенности сорта:
- пригоден для выращивания на всех типах почв;
- крупноклубневый, при выращивании на семенные цели необходима загущенная посадка (58−68 тыс. клубней/га);
- лежкость хорошая;
- продолжительность периода покоя клубней средняя.
И полюбившиеся сорта «Скарб» и «Бриз» по цене 1р. 50к. за 1 кг.
В магазине № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь) поступление
- поликарбоната,
- щебня декоративного
Приглашаем за покупками.
КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555
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