Новое поступление в магазинах КУП «Слуцкторг»

В магазине № 7 «Промтовары», № 12 «Посудохозяйственный», № 18 «Дачник» поступление семенного картофеля суперэлитных сортов.

Першацвет

Скороспелость: ранний.

Хозяйственное назначение сорта: столовый.

Урожайность: до 67,8 т/га.

Содержание крахмала: до 15,2%.

Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип АВ.

Морфологические признаки: клубни округлые, красные с мелкими глазками, кожура сетчатая, мякоть желтая, цветки красно-фиолетовые.

Особенности сорта:

эффективно использует естественное плодородие почв;

раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине вегетации;

устойчив к механическим повреждениям;

лежкость хорошая.

Лель

Хозяйственное назначение: столовый.

Урожайность: до 65.9 т/га.

Содержание крахмала: до 18,3%.

Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип В; пригоден для промышленной переработки на хрустящий картофель. Морфологические признаки: клубни округло-овальные, кожура красная, гладкая; мякоть желтая.

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Особенности сорта:

пригоден для выращивания на легких и средних по гранулометрическому составу почвах;

устойчив к механическим повреждениям;

обладает хорошей лежкостью.

Уладар

Хозяйственное назначение: столовый.

Урожайность: до 71,6 т/га.

Содержание крахмала: 11,5−17,8%.

Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип В. Морфологические признаки: клубни от овальных до удлиненно-овальных; кожура желтая, гладкая; глазки мелкие; мякоть светло-желтая; цветки красно-фиолетовые.

Особенности сорта:

пригоден для выращивания на легких и средних по гранулометрическому составу почвах;

раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине вегетации;

отзывается на повышение фона минерального питания увеличением доли товарной фракции и количества клубней.

Вектар

Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип ВС.

Морфологические признаки: клубни округло-овальные, красные; кожура слабосетчатая; глазки поверхностные; мякоть желтая; устойчив к механическим повреждениям; цветки красно-фиолетовые.

Особенности сорта:

пригоден для выращивания на всех типах почв;

крупноклубневый, при выращивании на семенные цели необходима загущенная посадка (58−68 тыс. клубней/га);

лежкость хорошая;

продолжительность периода покоя клубней средняя.

И полюбившиеся сорта «Скарб» и «Бриз» по цене 1р. 50к. за 1 кг.

В магазине № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь) поступление

поликарбоната,

щебня декоративного

Приглашаем за покупками.

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555