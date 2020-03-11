Перенесены сроки запрета на лов рыбы из-за аномалий погоды

В связи с аномально тёплой погодой и ранним нерестом запреты на лов рыбы начнут действовать раньше во всех регионах Беларуси. Новые сроки в среднем смещены на 8−10 дней.

Сроки запрета:

в Брестской и Гомельской областях — с 12 марта по 18 мая,

в Минской, Могилёвской и Гродненской областях — с 22 марта по 30 мая,

в Витебской области — с 31 марта по 8 июня.

Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено:

рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащённым искусственной приманкой;

с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (кроме перечисленных в абз. 7 подп.109.3 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

О штрафах

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета

квалифицируется как нарушение и влечёт наложение штрафа.

За выловленную запрещённым способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму от 100 базовых величин (2700 рублей) является основанием для возбуждения уголовного дела.

На протяжении всего периода запрета запрещено пользоваться

маломерными судами — не только для рыболовства, но и для других целей (исключения — в подп. 109.6 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

Сроки общего весеннего запрета пересекаются с нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыбы — щуку, судака, сома. Такую рыбу, пойманную в период «персонального» запрета, необходимо отпустить обратно в водоём.