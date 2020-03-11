Уже 111 девушек Слуцка приобрели карты женского проекта Lampa. Осталось всего 89 карт, и увеличения тиража в 2020 году не планируется. При этом список партнёров и скидок постоянно дополняется.
Только за 11 дней марта присоединились шесть партнёров, ещё с тремя ведутся переговоры. Авторы проекта учитывают пожелания случчанок и привлекают в проект тех представителей бизнеса, скидки от которых хотели бы получить девушки.
Карту Lampa вы можете купить по адресам:
- ул. Ленина, 128 (редакционный отдел газеты «Кур'ер»);
- ул. Комсомольская, 1 (рекламный отдел газеты «Кур'ер»).
Режим работы:
- с 8 до 17 часов (с 13 до 14 часов — обед).
Партнёры женского проекта Lampa и скидки
1. Слуцкая студия депиляции и шугаринга
- Скидка: 20%.
- Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.
- Контакты: +375 29 342 21 59.
- Instagram: @volosnetslutsk .
2. Sushi Slutsk
- Скидка: 15%.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.
- Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.
- Instagram: @sushi_slutsk.
3. Детский развивающий центр «Лесенка»
- Скидка: 5% (кроме индивидуальных занятий).
- Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.
- Контакты: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.
- Instagram: lecenka_centr.
4. Визажист и бровист Юлия Макареня
- Скидка: 25% - макияж любой сложности, коррекция и окрашивание бровей, долговременная укладка бровей, 15% - обучающие курсы.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж).
- Контакты: +375 25 949 76 60.
- Instagram: makeup_makarona
5. Танцевальная студия «12:33»
- Скидка: 5 рублей на абонемент (полная стоимость месячного абонемента (8 занятий) — 35 рублей, при предъявлении карты Lampa — 30 рублей).
- Адрес: г. Слуцк, ул. Уласовца, 3 (вход с правого торца здания).
- Контакты: +375 33 602 47 15.
- Instagram: danstudio1233
6. Мини-кафе «Бородуля»
- Скидка: 10%, именинницам — 20%.
- Адрес: г. Слуцк. ул. Ленина, 118 А.
- Контакты: +(375 29) 661 88 00.
- Instagram: borodulya.slutsk
7. Фитнес-зал Fizika. by
- Скидка: 5% на абонемент.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Виленская, 14, административное здание стадиона «Городской».
- Контакты: + 375 44 588 51 88.
- Instagram: @fizika.by
8. Мастерская съедобных букетов «Изюм»
- Скидка: 20% - на букеты и композиции от 70 рублей, 10% - на все остальные букеты.
- Контакты: + 375 29 617 00 98.
- Instagram: izum_slutsk
9. Слуцкая студия красоты «Зефир»
- Скидка: 15%.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Левоняна, 31а.
- Контакты: +375 33 384 90 00.
- Instagram: @zefir_slutsk.
10. Тренажёрный зал «Бункер»
- Скидка: 10% на покупку абонемента.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 14 (за зданием Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения).
- Контакты: +375 44 484 37 34.
- Instagram: @bunkerslutsk.
11. Магазин «Всё для праздника»
- Скидка: 30% на бижутерию и праздничные товары.
- Адрес: г, Слуцк, ТЦ «Весна», магазин «Всё для праздника».
- Контакты: +375 29 361 19 00.
- Instagram: @alena_aseeva_vesna_slutsk.
12. Домашняя студия депиляции Karamel
- Скидка: 5% - на 1 зону, 10% - на две и более зоны.
- Контакты: +375 29 504 60 12, +375 44 793 35 51.
- Instagram:@tatjana_sinkova
13. Лазерная эпиляция
- Скидка: 15%.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, 33.
- Контакты: + 375 29 651 45 05.
- Instagram: @iplaser_slutsk
14. Lovelace. by
- Скидка: 5%.
- Адрес: г. Минск, ТЦ «Немига», 33 (вход с улицы).
- Контакты:+ 375 29 888 32 81.
- Instagram: @lovelace.by.
15. Коррекция и окрашивание бровей и макияж
- Скидка: 15% - на окрашивание и коррекцию бровей, 10% - на макияж любой сложности.
- Контакты: + 375 33 630 71 21.
- Instagram: @iren.yakovuk
16. Моделирование бровей
- Скидка: 20% - на моделирование, окрашивание, долговременную укладку бровей.
- Контакты: +375 29 137 93 11.
- Instagram: @sevil.nazarova
17. Кафе «Таверна»
- Скидка: 10% на всё меню (бургеры, гонконгские вафли с жульеном, колбасками, сэндвичи с беконом, ветчиной, курицей, луковые кольца, чай, кофе), кроме алкоголя.
- Адрес: ул. Ленина, 120 (двухэтажное здание на остановке «Рынок»).
- Контакты: + 375 29 622 24 99.
- Instagram: @tavernaslutsk
18. Химчистка мебели, матрасов и ковролина
- Скидка: 10%.
- Контакты: +375 44 460 76 35.
- Instagram: @liya.zvyagova
19. Торты и десерты от Марины Разуменко
- Скидка: 5%, с последующим заказом скидка увеличивается на 1% до максимальной скидки 10%.
- Контакты: + 375 29 871 50 95.
- Instagram: @marinesko_cakes.
20. Магазин сексуального здоровья Amor. by
- Cкидка: 7%.
- Контакты: +375 44 749 09 90, +375 29 569 09 90.
- Адрес: Минск, пер. Инструментальный, д. 6, оф. 105 (рядом метро «Парк Челюскинцев»).
- Instagram: amor.by.
21. Детский развлекательный центр «Лео Парк»
- Скидка: 10% на услуги лабиринта.
- Контакты:+375 1795 22 555, +375 44 765 0 555 .
- Адрес: ул. Парижской Коммуны, 2−1, ТЦ «Маяк», 6-й этаж.
- Instagram: @leo_slutsk_by.
22. Трикотажная одежда для всей семьи OGMA
- Скидка: 7% при заказе через Instagram и сайт.
- Контакты: +375 29 690 20 14, +375 29 607 05 90.
- Instagram: @ogma_plus.
23. Студия красоты «Малина»
- Скидка: 10% на педикюр, наращивание ногтей, наращивание и окраску ресниц.
- Контакты: + 375 44 780 60 06.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177 («Дом быта», вход со стороны «Бистро»).
- Instagram: @malina_slutsk.
24. Такси «Лиза»
- Скидка: 10%.
- Контакты: +375 44 719 10 00, +375 25 719 10 01, +375 29 719 18 01.
- Instagram: @andreialeshko092018.
25. Кафе «Чилс»
- Скидка: 15% - на всё, включая алкоголь, кофе, еду, десерты, 20% - для именинников.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 156.
- Контакты: +375 29 201 01 00.
- Instagram: @chils.cafe.slutsk.
26. Перманентный макияж
- Скидка: 15% на перманентный макияж.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177.
- Контакты: +375 29 338 35 65.
- Instagram: @milanika_permanent_slutsk.
27. Слуцкая эпиляция iplaser1
- Скидка: 15%.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1, кабинет 11 (2-й этаж)
- Контакты: + 375 29 808 08 90.
- Instagram: @iplaser1.
28. Магазин детской одежды и обуви «Мальчишкам и девчонкам»
- Скидка: 5%.
- Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Купец».
- Контакты: +375 29 508 19 54.
- Instagram: @malchishkam_i_devchonkam.
29. Студия колористики COLOR IT
- Скидка: 10% на окрашивание, уход и реконструкцию волос.
- Адрес: г. Слуцк ул. Копыльская, 1.
- Контакты: +375 29 360 10 40.
- Instagram: @color_it_slutsk.
30. Сеть кофеен «Про кофе»
- Скидка: 10% на всё меню.
- Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Контакты: + 375 29 317 43 46.
- Instagram: @pro_cofe.
31. Фруктовые чипсы и пастила
- Скидка: 10%.
- Контакты: + 375 29 142 58 62.
- Instagram: @fruteria_by.
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