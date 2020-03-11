Уже 111 девушек Слуцка приобрели карты женского проекта Lampa. Осталось всего 89 карт, и увеличения тиража в 2020 году не планируется. При этом список партнёров и скидок постоянно дополняется.

Только за 11 дней марта присоединились шесть партнёров, ещё с тремя ведутся переговоры. Авторы проекта учитывают пожелания случчанок и привлекают в проект тех представителей бизнеса, скидки от которых хотели бы получить девушки.

Карту Lampa вы можете купить по адресам:

ул. Ленина, 128 (редакционный отдел газеты «Кур'ер»);

ул. Комсомольская, 1 (рекламный отдел газеты «Кур'ер»).

Режим работы:

с 8 до 17 часов (с 13 до 14 часов — обед).

Партнёры женского проекта Lampa и скидки

1. Слуцкая студия депиляции и шугаринга

Скидка: 20%.

20%. Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.

г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет. Контакты: +375 29 342 21 59.

+375 29 342 21 59. Instagram: @volosnetslutsk .

2. Sushi Slutsk

Скидка: 15%.

15%. Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.

г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1. Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.

+ 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71. Instagram: @sushi_slutsk.

3. Детский развивающий центр «Лесенка»

Скидка: 5% (кроме индивидуальных занятий).

5% (кроме индивидуальных занятий). Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.

г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло. Контакты : + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.

: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03. Instagram: lecenka_centr.

4. Визажист и бровист Юлия Макареня

Скидка: 25% - макияж любой сложности, коррекция и окрашивание бровей, долговременная укладка бровей, 15% - обучающие курсы.

25% - макияж любой сложности, коррекция и окрашивание бровей, долговременная укладка бровей, 15% - обучающие курсы. Адрес : г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж).

: г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж). Контакты: +375 25 949 76 60.

+375 25 949 76 60. Instagram: makeup_makarona

5. Танцевальная студия «12:33»

Скидка: 5 рублей на абонемент (полная стоимость месячного абонемента (8 занятий) — 35 рублей, при предъявлении карты Lampa — 30 рублей).

5 рублей на абонемент (полная стоимость месячного абонемента (8 занятий) — 35 рублей, при предъявлении карты Lampa — 30 рублей). Адрес: г. Слуцк, ул. Уласовца, 3 (вход с правого торца здания).

г. Слуцк, ул. Уласовца, 3 (вход с правого торца здания). Контакты: +375 33 602 47 15.

+375 33 602 47 15. Instagram: danstudio1233

6. Мини-кафе «Бородуля»

Скидка: 10%, именинницам — 20%.

10%, именинницам — 20%. Адрес: г. Слуцк. ул. Ленина, 118 А.

г. Слуцк. ул. Ленина, 118 А. Контакты: +(375 29) 661 88 00.

+(375 29) 661 88 00. Instagram: borodulya.slutsk

7. Фитнес-зал Fizika. by

Скидка: 5% на абонемент.

5% на абонемент. Адрес: г. Слуцк, ул. Виленская, 14, административное здание стадиона «Городской».

г. Слуцк, ул. Виленская, 14, административное здание стадиона «Городской». Контакты: + 375 44 588 51 88.

+ 375 44 588 51 88. Instagram: @fizika.by

8. Мастерская съедобных букетов «Изюм»

Скидка: 20% - на букеты и композиции от 70 рублей, 10% - на все остальные букеты.

20% - на букеты и композиции от 70 рублей, 10% - на все остальные букеты. Контакты: + 375 29 617 00 98.

+ 375 29 617 00 98. Instagram: izum_slutsk

9. Слуцкая студия красоты «Зефир»

Скидка: 15%.

15%. Адрес: г. Слуцк, ул. Левоняна, 31а.

г. Слуцк, ул. Левоняна, 31а. Контакты: +375 33 384 90 00.

+375 33 384 90 00. Instagram: @zefir_slutsk.

10. Тренажёрный зал «Бункер»

Скидка: 10% на покупку абонемента.

10% на покупку абонемента. Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 14 (за зданием Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения).

г. Слуцк, ул. Социалистическая, 14 (за зданием Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения). Контакты: +375 44 484 37 34.

+375 44 484 37 34. Instagram: @bunkerslutsk.

11. Магазин «Всё для праздника»

Скидка : 30% на бижутерию и праздничные товары.

: 30% на бижутерию и праздничные товары. Адрес : г, Слуцк, ТЦ «Весна», магазин «Всё для праздника».

: г, Слуцк, ТЦ «Весна», магазин «Всё для праздника». Контакты: +375 29 361 19 00.

+375 29 361 19 00. Instagram: @alena_aseeva_vesna_slutsk.

12. Домашняя студия депиляции Karamel

Скидка: 5% - на 1 зону, 10% - на две и более зоны.

5% - на 1 зону, 10% - на две и более зоны. Контакты: +375 29 504 60 12, +375 44 793 35 51.

+375 29 504 60 12, +375 44 793 35 51. Instagram:@tatjana_sinkova

13. Лазерная эпиляция

Скидка: 15%.

15%. Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, 33.

г. Слуцк, ул. Копыльская, 33. Контакты: + 375 29 651 45 05.

+ 375 29 651 45 05. Instagram: @iplaser_slutsk

14. Lovelace. by

Скидка: 5%.

5%. Адрес: г. Минск, ТЦ «Немига», 33 (вход с улицы).

г. Минск, ТЦ «Немига», 33 (вход с улицы). Контакты: + 375 29 888 32 81.

+ 375 29 888 32 81. Instagram: @lovelace.by.

15. Коррекция и окрашивание бровей и макияж

Скидка: 15% - на окрашивание и коррекцию бровей, 10% - на макияж любой сложности.

15% - на окрашивание и коррекцию бровей, 10% - на макияж любой сложности. Контакты: + 375 33 630 71 21.

+ 375 33 630 71 21. Instagram: @iren.yakovuk

16. Моделирование бровей

Скидка : 20% - на моделирование, окрашивание, долговременную укладку бровей.

: 20% - на моделирование, окрашивание, долговременную укладку бровей. Контакты: +375 29 137 93 11.

+375 29 137 93 11. Instagram: @sevil.nazarova

17. Кафе «Таверна»

Скидка: 10% на всё меню (бургеры, гонконгские вафли с жульеном, колбасками, сэндвичи с беконом, ветчиной, курицей, луковые кольца, чай, кофе), кроме алкоголя.

10% на всё меню (бургеры, с жульеном, колбасками, сэндвичи с беконом, ветчиной, курицей, луковые кольца, чай, кофе), кроме алкоголя. Адрес: ул. Ленина, 120 (двухэтажное здание на остановке «Рынок»).

ул. Ленина, 120 (двухэтажное здание на остановке «Рынок»). Контакты: + 375 29 622 24 99.

+ 375 29 622 24 99. Instagram: @tavernaslutsk

18. Химчистка мебели, матрасов и ковролина

Скидка: 10%.

10%. Контакты: +375 44 460 76 35.

+375 44 460 76 35. Instagram: @liya.zvyagova

19. Торты и десерты от Марины Разуменко

Скидка: 5%, с последующим заказом скидка увеличивается на 1% до максимальной скидки 10%.

5%, с последующим заказом скидка увеличивается на 1% до максимальной скидки 10%. Контакты: + 375 29 871 50 95.

+ 375 29 871 50 95. Instagram: @marinesko_cakes.

20. Магазин сексуального здоровья Amor. by

Cкидка: 7%.

7%. Контакты: +375 44 749 09 90, +375 29 569 09 90.

+375 44 749 09 90, +375 29 569 09 90. Адрес: Минск, пер. Инструментальный, д. 6, оф. 105 (рядом метро «Парк Челюскинцев»).

Минск, пер. Инструментальный, д. 6, оф. 105 (рядом метро «Парк Челюскинцев»). Instagram: amor.by.

21. Детский развлекательный центр «Лео Парк»

Скидка: 10% на услуги лабиринта.

10% на услуги лабиринта. Контакты: +375 1795 22 555, +375 44 765 0 555 .

+375 1795 22 555, +375 44 765 0 555 . Адрес: ул. Парижской Коммуны, 2−1, ТЦ «Маяк», 6-й этаж.

ул. Парижской Коммуны, 2−1, ТЦ «Маяк», 6-й этаж. Instagram: @leo_slutsk_by.

22. Трикотажная одежда для всей семьи OGMA

Скидка: 7% при заказе через Instagram и сайт.

7% при заказе через Instagram и сайт. Контакты : +375 29 690 20 14, +375 29 607 05 90.

: +375 29 690 20 14, +375 29 607 05 90. Instagram: @ogma_plus.

23. Студия красоты «Малина»

Скидка: 10% на педикюр, наращивание ногтей, наращивание и окраску ресниц.

10% на педикюр, наращивание ногтей, наращивание и окраску ресниц. Контакты: + 375 44 780 60 06.

+ 375 44 780 60 06. Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177 («Дом быта», вход со стороны «Бистро»).

г. Слуцк, ул. Ленина, 177 («Дом быта», вход со стороны «Бистро»). Instagram: @malina_slutsk.

24. Такси «Лиза»

Скидка: 10%.

10%. Контакты : +375 44 719 10 00, +375 25 719 10 01, +375 29 719 18 01.

: +375 44 719 10 00, +375 25 719 10 01, +375 29 719 18 01. Instagram: @andreialeshko092018.

25. Кафе «Чилс»

Скидка: 15% - на всё, включая алкоголь, кофе, еду, десерты, 20% - для именинников.

15% - на всё, включая алкоголь, кофе, еду, десерты, 20% - для именинников. Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 156.

г. Слуцк, ул. Ленина, 156. Контакты: +375 29 201 01 00.

+375 29 201 01 00. Instagram: @chils.cafe.slutsk.

26. Перманентный макияж

Скидка: 15% на перманентный макияж.

15% на перманентный макияж. Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177.

г. Слуцк, ул. Ленина, 177. Контакты : +375 29 338 35 65.

: +375 29 338 35 65. Instagram: @milanika_permanent_slutsk.

27. Слуцкая эпиляция iplaser1

Скидка: 15%.

15%. Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1, кабинет 11 (2-й этаж)

г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1, кабинет 11 (2-й этаж) Контакты: + 375 29 808 08 90.

+ 375 29 808 08 90. Instagram: @iplaser1.

28. Магазин детской одежды и обуви «Мальчишкам и девчонкам»

Скидка: 5%.

5%. Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Купец».

г. Слуцк, ТЦ «Купец». Контакты: +375 29 508 19 54.

+375 29 508 19 54. Instagram: @malchishkam_i_devchonkam.

29. Студия колористики COLOR IT

Скидка: 10% на окрашивание, уход и реконструкцию волос.

10% на окрашивание, уход и реконструкцию волос. Адрес: г. Слуцк ул. Копыльская, 1.

г. Слуцк ул. Копыльская, 1. Контакты : +375 29 360 10 40.

: +375 29 360 10 40. Instagram: @color_it_slutsk.

30. Сеть кофеен «Про кофе»

Скидка: 10% на всё меню.

10% на всё меню. Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).

г. Слуцк, ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск). Контакты: + 375 29 317 43 46.

+ 375 29 317 43 46. Instagram: @pro_cofe.

31. Фруктовые чипсы и пастила