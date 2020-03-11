«Недели Германии» начались в Беларуси

Сегодня в Беларуси начинаются «Недели Германии-2020». В Минске и других крупных городах страны пройдут выставки, концерты, встречи и мастер-классы.

На протяжении 17 лет под патронажем Посольства Федеративной Республики Германия в Беларуси проводятся «Недели Германии». В этом году они проходят не осенью, а весной. Культурные мероприятия продлятся с 11 марта по 30 апреля. Посетителям мероприятий предоставлена уникальная возможность познакомиться с различными направлениями культурной жизни Германии.

Изобразительное искусство

11−12 марта во Дворце искусства в Минске (ул. Козлова, 3) Институт имени Гёте представит выставку «Пути немецкого искусства», там собрано около 400 работ более 100 авторов. Это разнообразные произведения послевоенного искусства Восточной и Западной Германии начиная с 1949 года. Здесь есть работы всемирно известного художника Йозефа Бойса и рисунки Зигмара Польке.

Музыка

21 марта в Белорусской государственной филармонии (пр. Независимости, 50) прозвучит оратория «Страсти по Матфею» — один из музыкальных шедевров Иоганна Себастьяна Баха для оркестра и двух хоров, который нечасто исполняется в Беларуси.

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26 — 29 апреля пройдёт Фестиваль BeethovenAnniversaryTour, приуроченный к 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, в рамках которого:

26 апреля — концерт камерной музыки в концертном зале «Верхний город» (пл. Свободы, 23а) в исполнении виолончелиста Флориана Арницанса (Германия) и пианистки Арты Арницане (Литва);

— концерт камерной музыки в концертном зале «Верхний город» (пл. Свободы, 23а) в исполнении виолончелиста Флориана Арницанса (Германия) и пианистки Арты Арницане (Литва); 29 апреля — тройной концерт (для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром) в Белорусской государственной филармонии (пр. Независимости, 50) в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь под руководством двух дирижёров: Мурада Ассуила (Беларусь) и Эзиза Джуманиязова (Туркменистан).

Концерты и мастер-классы пройдут также в Гомеле, Бресте и Гродно.

Кино

С 8 по 9 апреля в культурном центре «Корпус» (пр. Машерова, 9, корпус 8) покажут современные короткометражные фильмы ShortExport-2020 (на немецком языке с русскими субтитрами). Лучшие фильмы Майнцского фестиваля короткометражного кино ShortsatMoonlight покажут в Минске и в других городах в апреле.

С 15 по 19 апреля в Музее З.И. Азгура (ул. Азгура, 8) покажут художественные фильмы о Берлине (на немецком языке с русскими субтитрами).

Литература

16 апреля в Институте им. Гёте (ул. Веры Хоружей, 25/3) — встреча известного немецкого автора Маттиаса Наврата с читателями.

С 24 марта по 30 апреля в Центральной детской библиотеке имени Н. Островского (пр. Газеты «Правда», 20А) — передвижные выставки и выставки плакатов «Всё это семья! Семейные портреты в современных иллюстрированных книгах».

Выставки

С 1 по 6 апреля в БНТУ (пр. Независимости, 65) — фотовыставка NanoArtfromGermany демонстрирует невероятный мир нанокосмоса. На фотографиях, созданных в лабораториях Центра наноинтеграции университета Дуйсбурга — Эссена (CENIDE), в масштабе нанометра оживает структура причудливых узоров атомов, неразличимых невооружённым глазом.

С 8 апреля по 8 мая в выставочном зале «Кодекс» Белорусской государственной академии искусств, (ул. Сурганова, 14а, 4-й этаж) — передвижная выставка «Лагерь смерти Малый Тростенец. История и память».

С 16 апреля по 31 июля в Институте имени Гёте (ул. Веры Хоружей, 25/3) — выставка «Во власти чувств», посвящённая событиям общественной и политической жизни Германии за последние 100 лет и чувствам, которые они вызывают.

В исторической мастерской имени Леонида Левина (ул. Сухая, 25):

3 апреля — мастер-класс «Стереотип или уже антисемитизм?»,

— мастер-класс «Стереотип или уже антисемитизм?», 15 апреля — презентация дидактических материалов «Незабытые жертвы войны» и открытие одноимённой выставки,

— презентация дидактических материалов «Незабытые жертвы войны» и открытие одноимённой выставки, 24 апреля — презентация информационного портала, посвящённого подневольным работникам в период национал-социализма.

Творческие мероприятия и увлекательные интерактивные акции состоятся в библиотеках Бреста, Барановичей, Борисова и Молодечно.

«Недели Германии» проводятся Посольством Федеративной Республики Германия совместно с Институтом имени Гёте в Минске, представителями немецких культурных организаций в сотрудничестве с белорусскими учреждениями и партнёрами.

Программа «Недели Германии» опубликована на сайте www.minsk.diplo.de

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