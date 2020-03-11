Месяц назад Lampa запустила «корпоративный» челлендж. Каждую пятницу девушки рекламного отдела приходят одетыми в одном стиле. Делаем фотографии и выставляем их в профиле «Лампы» в Instagram.

Первая пятница

Мы запустили челлендж перед 14 февраля, поэтому выбор стиля на предстоящую пятницу был связан с Днём всех влюблённых. В начале была идея прийти в одежде с принтом «сердечки», но оказалось, что такая есть не у всех. Поэтому мы остановились на красно-бордовой цветовой гамме и красной помаде.

Вторая пятница

В следующую пятницу у нас был медиа-ланч с нашими партнёрами. Поэтому мы выбрали официальный стиль, а пиджак — в качестве обязательного элемента одежды.

Третья пятница

В эту пятницу мы пришли в рубашках.

Четвёртая пятница

Под одним из наших постов с образами нам предложили прийти с шейными платками. К этой идеи мы добавили красную помаду и собранные волосы. Получился образ в стиле стюардессы.

Реакция и обратная связь

Нашим читательницам понравилась идея «корпоративного» челленджа. В комментариях под постами девушки пишут нам комплименты и предлагают варианты для следующих образов.

Присоединяйтесь и вы. Вы ведь тоже можете со своими коллегами договариваться о подобных «штуках» — это просто интересно, сближает команду и работать становится комфортнее. А ещё это хороший повод выложить фото на своей страничке.