Lampa запустила «корпоративный» челлендж

Алиса Листапад
Алиса Листапад
0

Месяц назад Lampa запустила «корпоративный» челлендж. Каждую пятницу девушки рекламного отдела приходят одетыми в одном стиле. Делаем фотографии и выставляем их в профиле «Лампы» в Instagram.

Первая пятница

Мы запустили челлендж перед 14 февраля, поэтому выбор стиля на предстоящую пятницу был связан с Днём всех влюблённых. В начале была идея прийти в одежде с принтом «сердечки», но оказалось, что такая есть не у всех. Поэтому мы остановились на красно-бордовой цветовой гамме и красной помаде.

Месяц назад Lampa запустила корпоративный флешмоб. Каждую пятницу девушки рекламного отдела приходят одетыми в одном стиле. 

Вторая пятница

В следующую пятницу у нас был медиа-ланч с нашими партнёрами. Поэтому мы выбрали официальный стиль, а пиджак — в качестве обязательного элемента одежды.

Месяц назад Lampa запустила корпоративный флешмоб. Каждую пятницу девушки рекламного отдела приходят одетыми в одном стиле. 

Третья пятница

В эту пятницу мы пришли в рубашках.

Вторая пятница  В следующую пятницу у нас был медиа-ланч с нашими партнёрами. Поэтому мы выбрали официальный стиль, а пиджак в качестве обязательного элемента одежды. 

Четвёртая пятница

Под одним из наших постов с образами нам предложили прийти с шейными платками. К этой идеи мы добавили красную помаду и собранные волосы. Получился образ в стиле стюардессы.

Месяц назад Lampa запустила корпоративный флешмоб. Каждую пятницу девушки рекламного отдела приходят одетыми в одном стиле. 

Реакция и обратная связь

Нашим читательницам понравилась идея «корпоративного» челленджа. В комментариях под постами девушки пишут нам комплименты и предлагают варианты для следующих образов.

Присоединяйтесь и вы. Вы ведь тоже можете со своими коллегами договариваться о подобных «штуках» — это просто интересно, сближает команду и работать становится комфортнее. А ещё это хороший повод выложить фото на своей страничке.

Публикуйте свои посты, не забывайте в них отмечать нас в Instagram (@kurjer и @lampa_slutsk) — чтобы мы тоже не пропустили ваши замечательные идеи для челленджа.

Лампа

В Милане такие брюки стоят 400 евро. Посмотрите, как одевается случчанка, которая сама шьёт одежду

0
«Эти штаны обошлись мне в 60 рублей, в Милане такие стоят 400 евро. А сейчас я шью платье, которое в интернет-магазине стоит 1000 долларов»....
Далее
Лампа

Какого цвета вены на ваших руках? Ответьте на вопрос и узнайте свой цветотип

0
Зима, весна, лето и осень. Вы наверняка слышали о цветотипах, основанных на четырёх порах года (некоторые выделяют ещё и подтипы. Например, холодная зима, тёплая...
Далее
Новости

«Замечания отвлекают от учёбы, а рамки мешают самовыражаться». Что думают о внешнем виде школьники и администрация

4
Несмотря на то, что к внешнему виду школьника есть множество требований, их соблюдение кажется не таким уж и сложным. Но проучившись в школе 11...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

Подпишись на наш Instagram: @kurjer

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур'ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Госконтроль наказал 11 руководителей за медленную реакцию на критику в СМИ

0

Новое поступление товаров в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк». Выбирайте вашу покупку

0