#Яжмать. Меня бесят родители, которые не снимают верхнюю одежду в детской поликлинике

Lampa
Lampa
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Всем привет! Меня зовут Марта и #яжмать. Сегодня расскажу о том, что меня бесит в детской поликлинике.

Всем привет! Меня зовут Марта и #яжмать. Сегодня я расскажу о том, что меня бесит в детской поликлинике.
Фото: Марта Грибко
Знаете, нравится мне посещать нашу детскую поликлинику: разукрашенные стены дарят хорошее настроение, в кабинетах нет резкого запаха медикаментов, который пугал меня в детстве, вокруг порхают счастливые родители, стараясь чем угодно увлечь нарядно одетых (правда, не всегда, но об этих наблюдениях я расскажу в другой раз) детей, только бы они не плакали в очереди.

Но есть то, что уже более 5 месяцев бесит меня, — это родители, которые, не снимая верхнюю одежду, щеголяют по медучреждению.

Они ездят в автобусах, ходят по улице, гуляют по магазинам. На их куртки, дублёнки, шубы, пальто оседает пыль и грязь, чихают и кашляют окружающие, капает дождь и снег. А потом дамы и господа в этих нарядах обнимают своих недавно рождённых деток без должного иммунитета. Ладно своих, они и вокруг наших машут мехами, разбрасывая всё, что собрали в «шестёрке», которая только что привезла их на приём к врачу.

Есть индивиды, которых можно назвать «я на минуточку». Такие дамы и господа снимают верхнюю одежду, но, как и первые, не удосуживаются оставить её в гардеробе. Вместо этого они усердно стараются уложить все одеяния на скамейки у кабинета. Сами стоять будут и остальных заставят, но своё манто бережно расправят на месте для сидения, а рядом курточку мужа и бабушкину дублёнку. Хотя нет, бабушка останется в ней, она же тут «на минуточку».

Всем привет! Меня зовут Марта и #яжмать. Сегодня я расскажу о том, что меня бесит в детской поликлинике.

Но больше всего меня раздражают люди, которые не просто не снимают свои тёплые облачения, они имеют наглость войти в «полном обмундировании» в кабинет врача. В прошлый вторник мне особо запомнились две дамы: в кабинет к педиатру они отправились в длинных шубах, меховых шапках, шарфах и кожаных перчатках. Хорошо хоть ребёнка раздели. И я бы поняла этих леди, будь на улице холод -30, а кочегар, который должен отапливать поликлинику, ушёл в запой и по его вине стены инеем покрылись, а пол оледенел. Но в тот день на дворе было +8, а в здании, в принципе, как всегда, очень тепло.

Своими мыслями я не хочу никого обидеть или устыдить. Просто будет здорово, если мы, живя в таком развивающемся городе, будем соблюдать элементарные правила приличия и с уважением относиться к окружающим.

P. S. Для тех, кто не может найти гардероб в детской поликлинике: как только в неё войдёте, поверните налево и вы точно его увидите.

Марта Махун, @marta_gribko

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