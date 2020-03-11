В слуцких лесах объявлен пожароопасный сезон

Слуцкий лесхоз с 10 марта объявил пожароопасный сезон. Такие меры приняты в связи с тёплой погодой и для своевременного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций в лесах и на прилегающих к ним территориях.

С этого периода в лесхозе и лесничествах организовано дежурство работников. В выходные дни - с 9.00 до 20.00, а в рабочие дни — с 17.00 до 20.00. В лесах ведётся непрерывное видео и визуальное наблюдение за пожарной обстановкой, подготовлены средства для тушения лесных пожаров.

Слуцкий лесхоз напоминает жителям района, посещающим леса, о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.