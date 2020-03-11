Проект «Беларускі сямейны альбом» поблагодарил «Кур'ер» за сотрудничество. Видео

В эфире телеканала «Беларусь 4. Гомель» вышло интервью с Владимиром Александронцем, историком и соинициатором проекта «Беларускі сямейны альбом». Он поблагодарил редакцию «Кур'ера» за помощь.
Владимир Александронцев рассказал, что «Беларускі сямейны альбом» — это социально значимый и просветительский проект в соцсети Instagram‚ направленный на то, чтобы популяризировать историю через историю отдельно взятой семьи по страницам семейного альбома.
«За время реализации проекта мы наблюдаем достаточно заметную активность Слуцкого региона. Потому что нам удалось наладить партнёрство с местной газетой — слуцкий „Кур'ер“, которая не только помогает нам искать, но уже такой некий исследовательский наш штаб, — сказал Владимир. — В Слуцком районе многие жители даже просят редакцию газеты отсканировать фотографии, потому что нет такой возможности у семьи. И уже потом эта редакция не только размещает на страницах своей газеты, в интернет-ресурсах, но и присылает нам. За что мы бесконечно благодарны сотрудникам этой редакции».
«Беларускі сямейны альбом» выкупил фотографию свадьбы в Слуцком районе в 50-е годы у коллекционеров. Но не было известно, кто на ней изображён. На публикацию отозвалась родственники случчан со снимка. И удалось выяснить судьбу людей на этой фотографии.
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На фотаздымку сёстры Адлександра і Марыя Васілевіч. Паміж дзяўчатамі іх стрыечны брат Іван. Фота зроблена ў весцы Гарадзішча Слуцкага раёну. Дзяўчаты раслі сіратамі, іх бацька быў забіты немцамі ў першыя месяцы вайны. Пражылі жыццё цяжка, але пасля іх засталіся дзеці, ўнукі...🌺🌹🌺 Дзякуй @muzeisacun2020 за фотаздымак!🌺
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