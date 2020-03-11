Проект «Беларускі сямейны альбом» поблагодарил «Кур'ер» за сотрудничество. Видео

В эфире телеканала «Беларусь 4. Гомель» вышло интервью с Владимиром Александронцем, историком и соинициатором проекта «Беларускі сямейны альбом». Он поблагодарил редакцию «Кур'ера» за помощь.

Владимир Александронцев рассказал, что «Беларускі сямейны альбом» — это социально значимый и просветительский проект в соцсети Instagram‚ направленный на то, чтобы популяризировать историю через историю отдельно взятой семьи по страницам семейного альбома.

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«За время реализации проекта мы наблюдаем достаточно заметную активность Слуцкого региона. Потому что нам удалось наладить партнёрство с местной газетой — слуцкий „Кур'ер“, которая не только помогает нам искать, но уже такой некий исследовательский наш штаб, — сказал Владимир. — В Слуцком районе многие жители даже просят редакцию газеты отсканировать фотографии, потому что нет такой возможности у семьи. И уже потом эта редакция не только размещает на страницах своей газеты, в интернет-ресурсах, но и присылает нам. За что мы бесконечно благодарны сотрудникам этой редакции».

«Беларускі сямейны альбом» выкупил фотографию свадьбы в Слуцком районе в 50-е годы у коллекционеров. Но не было известно, кто на ней изображён. На публикацию отозвалась родственники случчан со снимка. И удалось выяснить судьбу людей на этой фотографии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Беларускі сямейны альбом (@bel.family.album) 26 Дек 2019 в 1:55 PST

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Если вы хотите рассказать о ваших предках, а может, найти родственников, присылайте свои старые фото, которые сделаны до 1960 года, в электронном виде и описание к ним на адрес info@kurjer.info. Фотографии также можно отсканировать в редакции «Кур'ера» по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128.