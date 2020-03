Проект «Беларускі сямейны альбом» поблагодарил «Кур'ер» за сотрудничество. Видео

View this post on Instagram

На фотаздымку сёстры Адлександра і Марыя Васілевіч. Паміж дзяўчатамі іх стрыечны брат Іван. Фота зроблена ў весцы Гарадзішча Слуцкага раёну. Дзяўчаты раслі сіратамі, іх бацька быў забіты немцамі ў першыя месяцы вайны. Пражылі жыццё цяжка, але пасля іх засталіся дзеці, ўнукі...🌺🌹🌺 Дзякуй @muzeisacun2020 за фотаздымак!🌺