Госконтроль наказал 11 руководителей за медленную реакцию на критику в СМИ

За нарушения требований Указа № 630 «О реагировании должностных лиц на критические выступления в государственных средствах массовой информации» 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности в Витебской области, сообщает Комитет государственного контроля.

Этот указ обязывает руководителей госорганов и организаций в месячный срок реагировать на полученные от СМИ уведомления об опубликованных в них критических материалах. Невыполнение без уважительных причин этих требований влечёт дисциплинарную ответственность для должностных лиц, вплоть до освобождения их от занимаемых должностей.

Нормы этого указа направлены на обеспечение взаимодействия между населением и властью, отмечается на сайте КГК. Сотрудники КГК отмечают, что «налаживание эффективного взаимодействия со СМИ для органов власти и каждой организации должно находиться в числе приоритетных задач».

КГК Витебской области в ходе постоянного мониторинга соблюдения требований указа на уровне региональных СМИ выявляет неоднократные нарушения.

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Так выявлен 21 факт, когда сроки направления в СМИ сведений о результатах рассмотрения опубликованных критических материалов и принятых мерах были превышены от 1 дня до 8 месяцев.

Так, ГП ЖРЭТ Витебска более чем на 8 месяцев превысило установленный месячный срок о направлении результатов рассмотрения статьи «Здесь рыбы нет, или История одного подвала», опубликованной 13.04.2019; на 55 дней — статьи «Водная эпопея» от 24.09.2019 .

В целом за 2019 год за подобные нарушения к дисциплинарной ответственности были привлечены должностные лица и работники 11 предприятий Витебской области.