Министерство архитектуры и строительства Беларуси установило перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов, финансирование которых в 2020 году будет осуществляться с использованием льготных кредитов. В Слуцке планируется ввести в строй один дом в микрорайоне «Чехова».

Документом утверждён перечень жилых домов, которые будут построены в Минской области. В списках указаны наименование и месторасположение объектов.

В частности, в Слуцке в ноябре планируется ввод в строй 40-квартирного жилого дома № 14 в микрорайоне «Чехова». Объём льготных кредитных ресурсов ОАО «АСБ Беларусбанк» составит 1 800 тысяч рублей.

В Солигорске появится 80-квартирный жилой дом по генеральному плану № 7 в микрорайоне № 21.

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В Любани предусмотрено строительство 30-квартирного дома на улице Первомайской. Точно такой же объект планируют возвести и на Колхозной улице.