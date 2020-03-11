Ещё трое белорусов пострадали от коронавируса. Всего заболело 12 человек

Министерство здравоохранения сегодня подтвердило ещё три случая коронавируса в Беларуси. Заболели жители Минска, Гомеля и Гродно. Таким образом, заболевшие выявлены в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно.

«В рамках активного лабораторного контроля граждан, который проводится в Национальном аэропорту Минск, у белорусского гражданина, вернувшегося из Португалии, получен положительный тест на РНК коронавируса COVID-19», — сообщает ведомство.

Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. Всех, кто контактировал с гомельчанином, а также находился с ним в самолёте, сейчас активно госпитализируют.

Второй заболевший прибыл в Минск из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии. Ему проводят повторные анализы.

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В Гродно у 62-летней женщины, которая в понедельник вернулась домой из Италии, также выявили коронавирус.

Министерство здравоохранения рекомендует всем, кто побывал за границей, первые 14 дней ограничить число контактов. При появлении респираторной инфекции — вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону, какие страны посещали.