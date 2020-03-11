В Китае заболеваемость, вызванная коронавирусом, пошла на спад, а в Европе — новые вспышки. Европейские страны закрывает школы и университеты на карантин.
Более 76% от общего числа заболевших в Китае вылечились от COVID-19. По сообщениям национальной комиссии по здравоохранению Китая, в больницах находятся не более 16 тысяч человек. За последние сутки в стране подтверждено 24 новых случая заражения. Всего в Китае общее число заразившихся составило 80 778 человек, из них 3158 человек умерли, а свыше 61 тыс. человек вылечились и были выписаны из больниц.
По данным ВОЗ, коронавирус зарегистрирован в 110 странах, число заболевших растёт:
- Чехия закрыла все учебные заведения страны на неопределённый срок и запретила массовые мероприятия. В стране зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.
- Резкий скачок заболеваемости зафиксирован в Германии. В течение дня 10 марта было 200 новых случаев заражения.
- В Греции закрыты школы, детские сады и университеты предварительно на 2 недели. Тут, по данным ВОЗ, зафиксировано 89 случаев инфекции.
- В Южной Корее за сутки заразились 242 человека. Всего в стране отмечено 7755 случаев заболевания. Общее число летальных исходов достигло 60.
- В Словакии на карантин закрывают столичные школы, запрещены публичные собрания, в том числе и на церковные службы. В стране 7 случаев COVID-19.
- В Австрии студенты учатся дистанционно, до апреля запрещено проведение массовых мероприятий. По данным ВОЗ, в стране зафиксирован 131 случай заражения.
- В Италии от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, за последние сутки умерло 168 человек. Всего жертвами стал 631 заражённый. Общее число зафиксированных случаев болезни — 10 149.
- В Японии за день выявлены 59 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составляет 1277 человек, три человека умерли.
- В США заражённых более 1 тысячи, вирус зафиксирован в 37 штатах и округе Колумбия. Не менее 31 человека умерли.
- В Москве запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 5 тысяч человек до 10 апреля. В городе — режим повышенной готовности.
- В Беларуси COVID-19 подтверждён у 9 человек, трое из них — выздоровели.
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