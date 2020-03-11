В Китае заболеваемость, вызванная коронавирусом, пошла на спад, а в Европе — новые вспышки. Европейские страны закрывает школы и университеты на карантин.

Более 76% от общего числа заболевших в Китае вылечились от COVID-19. По сообщениям национальной комиссии по здравоохранению Китая, в больницах находятся не более 16 тысяч человек. За последние сутки в стране подтверждено 24 новых случая заражения. Всего в Китае общее число заразившихся составило 80 778 человек, из них 3158 человек умерли, а свыше 61 тыс. человек вылечились и были выписаны из больниц.

По данным ВОЗ, коронавирус зарегистрирован в 110 странах, число заболевших растёт:

Чехия закрыла все учебные заведения страны на неопределённый срок и запретила массовые мероприятия. В стране зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.

закрыла все учебные заведения страны на неопределённый срок и массовые мероприятия. В стране зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Резкий скачок заболеваемости зафиксирован в Германии. В течение дня 10 марта было 200 новых случаев заражения.

В течение дня 10 марта было 200 новых случаев заражения. В Греции закрыты школы, детские сады и университеты предварительно на 2 недели. Тут, по данным ВОЗ, зафиксировано 89 случаев инфекции.

закрыты школы, детские сады и университеты предварительно на 2 недели. Тут, по данным ВОЗ, зафиксировано 89 случаев инфекции. В Южной Корее за сутки заразились 242 человека. Всего в стране отмечено 7755 случаев заболевания. Общее число летальных исходов достигло 60.

за сутки заразились 242 человека. Всего в стране отмечено 7755 случаев заболевания. Общее число летальных исходов достигло 60. В Словакии на карантин закрывают столичные школы, запрещены публичные собрания, в том числе и на церковные службы. В стране 7 случаев COVID-19.

на карантин закрывают столичные школы, запрещены публичные собрания, в том числе и на церковные службы. В стране 7 случаев COVID-19. В Австрии студенты учатся дистанционно, до апреля запрещено проведение массовых мероприятий. По данным ВОЗ, в стране зафиксирован 131 случай заражения.

студенты учатся дистанционно, до апреля запрещено проведение массовых мероприятий. По данным ВОЗ, в стране зафиксирован 131 случай заражения. В Италии от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, за последние сутки умерло 168 человек. Всего жертвами стал 631 заражённый. Общее число зафиксированных случаев болезни — 10 149.

от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, за последние сутки умерло 168 человек. Всего жертвами стал 631 заражённый. Общее число зафиксированных случаев болезни — 10 149. В Японии за день выявлены 59 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составляет 1277 человек, три человека умерли.

за день выявлены 59 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составляет 1277 человек, три человека умерли. В США заражённых более 1 тысячи, вирус зафиксирован в 37 штатах и округе Колумбия. Не менее 31 человека умерли.

заражённых более 1 тысячи, вирус зафиксирован в 37 штатах и округе Колумбия. Не менее 31 человека умерли. В Москве запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 5 тысяч человек до 10 апреля. В городе — режим повышенной готовности.

запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 5 тысяч человек до 10 апреля. В городе — режим повышенной готовности. В Беларуси COVID-19 подтверждён у 9 человек, трое из них — выздоровели.