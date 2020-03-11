В Беларуси продолжают дорожать продукты. Особенно «молочка», овощи и фрукты

В Беларуси в феврале заметно подорожали продукты питания. По данным Белстата, за январь и февраль этого года цены на молоко и молочную продукцию выросли в среднем на 2,16%.





Больше всего подорожало молоко (на 2,65%), нежирный творог (на 2,5%), сгущённое молоко (на 2,36%), сметана (на 2,29%) и йогурт (на 2,05%).

Также выросли цены на глазированные сырки (на 1,95%), кефир (1,89%), сухие молочные смеси для детского и диетического питания (на 1,22%). Меньше всего в категории молочных продуктов за два месяца подорожал жирный творог (на 0,68%).

Также за два месяца года цены на сыры выросли на 0,71%, в первую очередь за счёт подорожания мягкого сыра (+3,67%) и рассольного сыра (+1,48%).

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За январь-февраль лидерами по росту цен оказались в основном различные овощи и фрукты. Свежие огурцы подорожали на 46,43%, виноград — на 40,56%, груши — на 23,93%, свежие помидоры — на 16,04%. Также в цене выросли яблоки (на 13,59%) и репчатый лук (на 5,15%).



За февраль продовольственные товары стали дороже на 0,7%, а за два месяца этого года — на 1,8%.

Годовая инфляция в прошлом месяце — февраль к февралю — составила 4,4%.