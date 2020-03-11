Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 12 марта. Обзор

Знают ли свои права слуцкие потребители

Потребители сегодня стали более грамотными: они наслышаны о своих правах и пытаются их отстаивать. «Кур'ер» спросил у случчан, знают ли они, как защитить свои потребительские права, считают ли они, что покупатель всегда прав.

«Бесплатные» подарки. Что это?

В редакцию «Кур'ера» обратился случчанин Сергей и рассказал, как ему пытались всучить «бесплатный» подарок за 40 рублей. «Я уверен, что это очередной способ мошенничества, поэтому надо предупредить людей», — сказал мужчина.

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8 фактаў аб Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

Наталье, преподавателю истории, 56 лет, и она совсем не стремилась бросать работу. Но неожиданно с ней не продлили контракт по достижении пенсионного возраста. Жить комфортно на одну пенсию невозможно, считает молодая пенсионерка. Поэтому она начала искать работу.Уникальная оптика на колёсах появилась в Слуцке. Её придумал предприниматель Дмитрий Листопад. Он рассказал «Кур`еру» о своём ноу-хау и объяснил, чем передвижная оптика удобнее обычного магазина.Фотография 75-летней давности, на которой случчане встречают советских воинов-освободителей, всколыхнула город Елабуга (Татарстан). О Слуцке написали местные газеты, а елабужское телевидение выпустило передачу.

15 сакавіка ў Беларусі адзначаюць Дзень Канстытуцыі. Калі да гэтага часу такое свята не выклікала ў вас асаблівай цікавасці, «Кур`ер» гатовы распавесці некалькі цікавых фактаў з гісторыі галоўнага закона нашай краіны.

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