Готовимся к дачному сезону. Где случчане делают покупки?

С наступлением тёплой весенней погоды приходит пора открывать новый дачный сезон. Содержать участок в хорошем состоянии и получить достойный урожай поможет качественная садовая техника и инструменты.

Но как не прогадать с выбором и купить всё необходимое, не затратив на это массу времени? Оперативно, а главное, с комфортом справиться с поставленной задачей помогут покупки в интернете.

Купить все в одном месте можно в интернет-магазине 7745.by, где собраны все необходимые товары для дачи и сада.

Магазин имеет собственный склад с более чем 120 тысячами готовых к отгрузке товаров. А случчанам особенно повезло: в городе работает собственный пункт выдачи заказов, куда любой товар доставляется бесплатно и в максимально сжатые сроки.

Почему стоит прийти в 7745?

Широта ассортимента приятно удивит как начинающих садоводов, так и опытных дачников. Найти и купить все необходимое легко, ведь садовый раздел на сайте представлен многочисленными категориями:

Преимущества покупки в 7745:

Наличие пункта выдачи заказов в Слуцке

За качество товаров переживать не придется, потому что на сайте представлена продукция проверенных брендов Bosch, Makita, Oleo-Mac, Fermer, Wortex, Fiskars. Каталог интернет-магазина постоянно пополняется новыми товарами, а значит, можно купить для своего участка как зарекомендовавшие себя модели, так и новинки садовой техники.

Сделайте заказ на сайте, а спустя короткое время просто заберите его в пункте выдачи. При этом вам нужно оплатить только товар, а доставка бесплатна. Получая заказ в пункте выдачи, вы можете детально осмотреть товар, проверить его работоспособность и только потом совершить оплату. В случае, если товар не подошел, есть возможность отказаться от него и заказать другой вариант.

Доставка по всей Беларуси

Если вам неудобно забирать заказ из пункта выдачи, можете оформить заказ с доставкой в любую точку страны. Культиватор, теплица или секатор — любой товар будет доставлен в удобное для вас место, даже прямиком на садовый участок.

Гарантийные обязательства

Все товары имеют официальную гарантию от завода-изготовителя и могут обслуживаться в сервисных центрах на территории Республики Беларусь. При покупке уценённой садовой техники на неё также распространяется сервисная поддержка.

Бонусная программа и система скидок

В интернет-магазине действует программа бонусов. Вы получаете скидку за регистрацию на сайте, а далее после приобретения товара на ваш счет возвращается часть его стоимости. Эту сумму можно потратить на следующие покупки. А прогрессивная скидочная система позволяет получать существенные скидки на весь ассортимент магазина.

Выбор способа оплаты

Рассчитаться за товар можно наличными, картой (в том числе онлайн), в рассрочку. Возможен и безналичный расчет с юридическими лицами.

Покупать товары для дачи и сада на сайте 7745. by практично и просто.

Специалисты интернет-магазина готовы оказать грамотную консультацию и помочь выбрать лучшее для вашего сада и огорода.

А до конца мая действует скидка 10% по промокоду «Слуцк» (не действует на продукцию некоторых брендов и при покупке в рассрочку).

Приглашаем за покупками в 7745. by!

ООО «7745 Большой магазин» УНП 192 970 106