Готовимся к дачному сезону. Где случчане делают покупки?

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С наступлением тёплой весенней погоды приходит пора открывать новый дачный сезон. Содержать участок в хорошем состоянии и получить достойный урожай поможет качественная садовая техника и инструменты.

Но как не прогадать с выбором и купить всё необходимое, не затратив на это массу времени? Оперативно, а главное, с комфортом справиться с поставленной задачей помогут покупки в интернете.

Купить все в одном месте можно в интернет-магазине 7745.by, где собраны все необходимые товары для дачи и сада.

Магазин имеет собственный склад с более чем 120 тысячами готовых к отгрузке товаров. А случчанам особенно повезло: в городе работает собственный пункт выдачи заказов, куда любой товар доставляется бесплатно и в максимально сжатые сроки.

Почему стоит прийти в 7745?

Широта ассортимента приятно удивит как начинающих садоводов, так и опытных дачников. Найти и купить все необходимое легко, ведь садовый раздел на сайте представлен многочисленными категориями:

Садовая техника

Садовый инструмент

Культиваторы и мотоблоки

Теплицы и парники

Товары для обустройства участка

Семена

Навесное для садовой техники

Оснастка для садовой техники

За качество товаров переживать не придется, потому что на сайте представлена продукция проверенных брендов Bosch, Makita, Oleo-Mac, Fermer, Wortex, Fiskars. Каталог интернет-магазина постоянно пополняется новыми товарами, а значит, можно купить для своего участка как зарекомендовавшие себя модели, так и новинки садовой техники.

Преимущества покупки в 7745:

  • Наличие пункта выдачи заказов в Слуцке

Сделайте заказ на сайте, а спустя короткое время просто заберите его в пункте выдачи. При этом вам нужно оплатить только товар, а доставка бесплатна. Получая заказ в пункте выдачи, вы можете детально осмотреть товар, проверить его работоспособность и только потом совершить оплату. В случае, если товар не подошел, есть возможность отказаться от него и заказать другой вариант.

  • Доставка по всей Беларуси

Если вам неудобно забирать заказ из пункта выдачи, можете оформить заказ с доставкой в любую точку страны. Культиватор, теплица или секатор — любой товар будет доставлен в удобное для вас место, даже прямиком на садовый участок.

  • Гарантийные обязательства

Все товары имеют официальную гарантию от завода-изготовителя и могут обслуживаться в сервисных центрах на территории Республики Беларусь. При покупке уценённой садовой техники на неё также распространяется сервисная поддержка.

  • Бонусная программа и система скидок

В интернет-магазине действует программа бонусов. Вы получаете скидку за регистрацию на сайте, а далее после приобретения товара на ваш счет возвращается часть его стоимости. Эту сумму можно потратить на следующие покупки. А прогрессивная скидочная система позволяет получать существенные скидки на весь ассортимент магазина.

  • Выбор способа оплаты

Рассчитаться за товар можно наличными, картой (в том числе онлайн), в рассрочку. Возможен и безналичный расчет с юридическими лицами.

Покупать товары для дачи и сада на сайте 7745. by практично и просто.
Специалисты интернет-магазина готовы оказать грамотную консультацию и помочь выбрать лучшее для вашего сада и огорода.

А до конца мая действует скидка 10% по промокоду «Слуцк» (не действует на продукцию некоторых брендов и при покупке в рассрочку).

Приглашаем за покупками в 7745. by!

ООО «7745 Большой магазин» УНП 192 970 106

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