Готовимся к дачному сезону. Где случчане делают покупки?

С наступлением тёплой весенней погоды приходит пора открывать новый дачный сезон. Содержать участок в хорошем состоянии и получить достойный урожай поможет качественная садовая техника и инструменты.
Но как не прогадать с выбором и купить всё необходимое, не затратив на это массу времени? Оперативно, а главное, с комфортом справиться с поставленной задачей помогут покупки в интернете.
Купить все в одном месте можно в интернет-магазине 7745.by, где собраны все необходимые товары для дачи и сада.
Магазин имеет собственный склад с более чем 120 тысячами готовых к отгрузке товаров. А случчанам особенно повезло: в городе работает собственный пункт выдачи заказов, куда любой товар доставляется бесплатно и в максимально сжатые сроки.
Почему стоит прийти в 7745?
Широта ассортимента приятно удивит как начинающих садоводов, так и опытных дачников. Найти и купить все необходимое легко, ведь садовый раздел на сайте представлен многочисленными категориями:
Преимущества покупки в 7745:
- Наличие пункта выдачи заказов в Слуцке
Сделайте заказ на сайте, а спустя короткое время просто заберите его в пункте выдачи. При этом вам нужно оплатить только товар, а доставка бесплатна. Получая заказ в пункте выдачи, вы можете детально осмотреть товар, проверить его работоспособность и только потом совершить оплату. В случае, если товар не подошел, есть возможность отказаться от него и заказать другой вариант.
- Доставка по всей Беларуси
Если вам неудобно забирать заказ из пункта выдачи, можете оформить заказ с доставкой в любую точку страны. Культиватор, теплица или секатор — любой товар будет доставлен в удобное для вас место, даже прямиком на садовый участок.
- Гарантийные обязательства
Все товары имеют официальную гарантию от завода-изготовителя и могут обслуживаться в сервисных центрах на территории Республики Беларусь. При покупке уценённой садовой техники на неё также распространяется сервисная поддержка.
- Бонусная программа и система скидок
В интернет-магазине действует программа бонусов. Вы получаете скидку за регистрацию на сайте, а далее после приобретения товара на ваш счет возвращается часть его стоимости. Эту сумму можно потратить на следующие покупки. А прогрессивная скидочная система позволяет получать существенные скидки на весь ассортимент магазина.
- Выбор способа оплаты
Рассчитаться за товар можно наличными, картой (в том числе онлайн), в рассрочку. Возможен и безналичный расчет с юридическими лицами.
Покупать товары для дачи и сада на сайте 7745. by практично и просто.
Специалисты интернет-магазина готовы оказать грамотную консультацию и помочь выбрать лучшее для вашего сада и огорода.
А до конца мая действует скидка 10% по промокоду «Слуцк» (не действует на продукцию некоторых брендов и при покупке в рассрочку).
Приглашаем за покупками в 7745. by!
ООО «7745 Большой магазин» УНП 192 970 106
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