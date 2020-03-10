В Беларуси уровень урбанизации в ближайшее десятилетие продолжит расти, однако ожидается, что белорусы начнут возвращаться в деревни. Об этом пишет Thinktanks.by.

Сегодня около 80% белорусов проживают в городах, а 20% - в сельской местности. По уровню урбанизации белорусы занимают первое место в Восточной Европе и одно из первых мест в Европе в целом. Об этом на встрече с журналистами, посвященной развитию регионов рассказал Олег Мазоль, эксперт Центра экономических исследований BEROC. Встреча проходила в рамках проекта «Открытый диалог».

По его словам, с нынешними темпами сокращения трудоспособного населения, а это примерно около 2,3% в год, лет через десять уровень урбанизации в Беларуси будет 90%. Однако затем маятник качнется в другую сторону и начнется обратный процесс. Этому может способствовать создание в регионах центров экономического роста.

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В рамках своей презентации Олег Мазоль рассказал о международном опыте развития депрессивных регионов или как их стали называть в результате изменения концептуальных подходов к региональной политике «регионов с неиспользованным потенциалом». Экономист привел примеры, как такие территории реанимируют в разных странах мира, каковы наиболее важные факторы их экономического роста, какую инфраструктуру там развивают и какие инструменты региональной политики применяют.

В то же время, как отметил Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ, беспокоится, что все белорусы переедут в города не стоит. Но проблема миграции населения в крупные города существует.

Свою презентацию Александр Чубрик назвал: «Страна, где хочется жить и работать, или почему нам нужна новая региональная политика». По его словам, «страна, где хочется жить и работать», пожалуй, лучший слоган экономического развития. «Его просто надо наполнить соответствующим содержанием», — сообщил экономист, дав понять, что дело это совсем не простое.

Свидетельство тому — представленные им расчеты внутренней белорусской миграции, сделанные на основании данных Белстата.

По словам Александра Чубрика, за 2000−2018 годы население Беларуси выросло только в 10 регионах, причем в основном за счет миграционного прироста.

При этом естественный прирост оказался положительным даже не во всех областных центрах, но за счет приезжих 15 регионов (Минск, Минский район и районы всех областных центров, несколько прилегающих к Минску, Бресту и Гомелю районов и районы 4 крупных городов) показали положительный миграционный прирост. Показательным является и сокращение плотности населения. Если в 2000 году в Беларуси насчитывалось 17 районов с плотностью населения 50−100 человек на квадратный километр, то в 2017 году таких районов было лишь 7.

Основным драйвером миграции являются зарплаты

Как сообщил Александр Чубрик, если 2005 году зарплата меньше 60% от уровня минской была только в 15 районах, то в 2019 году практически все районы получили среднюю зарплату меньше 60% от уровня белорусской столицы.

В 2005 году

долю 60−70% от средней минской зарплаты получали почти все районы,

долю в 70−80% - 18 районов,

а долю в 80−90% - 11 районов.

В 2019 году

60−70% от минской зарплаты получали в 14 районах,

70−80% - всего в 9 районах,

а 80−90% - лишь в 1 районе.

Зарплата на уровне 90% и выше от уровня минской была в 2019 году лишь в Солигорском районе, тогда как в 2005 году таких районов было 3.

По словам Александра Чубрика, четко видно расхождение, в результате которого «страна, где хочется жить и работать» превращается в «город, где хочется жить и работать». Либо хочется уехать в другую страну.

И для того, чтобы хотелось жить и работать именно здесь, нужно использовать опыт других стран по изменению региональной политики.