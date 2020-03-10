Неделя ожидания, ребёнок с нетерпением ждёт выходных пойти на фильм своего любимого героя «Соника». И вот наступило 8 марта, мы идём в кинотеатр. Фильм «Соник», сеанс на 18.40.

Подходим к кассе покупать билет, у нас спрашивают, какой возраст. Женя, не задумываясь, говорит: «Мне пять лет». Кассир указывает на афишу, показывая, что фильм 6+. Естественно, нам билеты не продали, ребёнок плачет, истерика. Прошу продать билет. Говорят мне в ответ, что лишат премии, «не положено», у нас аудиозапись ведётся.

К слову, в зале ожидания дети находились такого, может, даже и младшего возраста, чем мой сын. В ответ на это моё наблюдение не получила никакого комментария.

Общалась со старшим по смене, сказали: «Это всё для ваших детей». То есть «Соника» посмотреть мой сын не может, так как маленький, а на улице «курящих», «пьющих» можно?

Реклама

Что за законы? Что за правила? Могу сказать со 100% уверенностью, что на фильмы 16+, 18+ проходят подростки младше указанного возраста. Возможно, у кассира была ко мне какая неприязнь, не знаю. Но мне до сих пор тяжело объяснить Жене, почему мы не попали на фильм его любимого героя.

Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».