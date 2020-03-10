Неделя ожидания, ребёнок с нетерпением ждёт выходных пойти на фильм своего любимого героя «Соника». И вот наступило 8 марта, мы идём в кинотеатр. Фильм «Соник», сеанс на 18.40.

Подходим к кассе покупать билет, у нас спрашивают, какой возраст. Женя, не задумываясь, говорит: «Мне пять лет». Кассир указывает на афишу, показывая, что фильм 6+. Естественно, нам билеты не продали, ребёнок плачет, истерика. Прошу продать билет. Говорят мне в ответ, что лишат премии, «не положено», у нас аудиозапись ведётся.

К слову, в зале ожидания дети находились такого, может, даже и младшего возраста, чем мой сын. В ответ на это моё наблюдение не получила никакого комментария.

Общалась со старшим по смене, сказали: «Это всё для ваших детей». То есть «Соника» посмотреть мой сын не может, так как маленький, а на улице «курящих», «пьющих» можно?

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Что за законы? Что за правила? Могу сказать со 100% уверенностью, что на фильмы 16+, 18+ проходят подростки младше указанного возраста. Возможно, у кассира была ко мне какая неприязнь, не знаю. Но мне до сих пор тяжело объяснить Жене, почему мы не попали на фильм его любимого героя.

«Посмотреть «Соника» нельзя, а как подростки пьют и курят можно». Как моего ребёнка не пустили в кинотеатр

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BeastBoyLuckSonic Авторы недавних комментариев
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

Как звали кассира или это фейк?

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10 марта 2020 16:19