Сейчас стало модно писать, что у учителей маленькие зарплаты… Но давайте поговорим о другом. Всё чаще слышишь от родителей претензии в адрес качества образования, учителя учить не хотят.

Если ребёнок одарённый, учится на 9, 10, участвует в олимпиадах — с таким и учитель позаниматься рад, тем более что за олимпиадников предусмотрены доплаты.

Ну, а если талантов не очень много, зачем себя распалять, пусть наймут родители репетитора. Прошли те времена, когда учитель был заинтересован в успеваемости ученика. Теперь заинтересованность только в репетиторстве, а претензии предъявляют родителям: «Мол, ваш сын или дочь не знает падежей, не умеет решать задачи и т. д. ».

А мы их отдали в школу, чтобы вы, дорогие учителя, их научили, а не просто получили зарплату. Мы готовы помочь своим детям, но делать за вас вашу работу?..

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Ну, извините. Зачем тогда они ходят в школу? Пусть дома сидят, а родители их обучают, учитель придёт, проверит знания, выскажет претензии по поводу обучения.

«Учитель — человек, который может делать трудные вещи лёгкими», а не создавать препятствия.

Извините, если кого-то обидел. Умысла не было. Просто такую обстановку наблюдают все. И молча нанимают репетиторов чуть ли не с первого класса, отдают последние деньги, чтобы обучить детей… Очень жаль…

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