Случчанкам надо научиться любить себя. Блиц-опрос Сэвиль Назаровой

Виктория Капская
Виктория Капская
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Случчанка Сэвиль Назарова работает мастером-бровистом. Общаясь со многими девушками, она заметила, что большинство из них не любят себя. Поэтому она считает, надо проводить больше встреч с успешными случчанками, чтобы другие видели пример здоровой любви к себе.

Случчанкам надо научиться любить себя. Блиц-опрос случчанки Сэвиль Назаровой

Lampa продолжает проводить блиц-опросы случчанок. В этот раз наша собеседница — 26-летняя Сэвиль Назарова, которая вдохновляется красивыми и ухоженными случчанками, интересными интерьерами помещений и мечтает о путешествии по европейским странам.

Как вы проводите свободное время?

Я люблю побыть наедине с собой, за чашкой вкусного чая и интересной книгой. Мне это нужно для того, чтобы успокоиться, отдохнуть от общения с людьми, поразмышлять о своём. Другими словами, навести порядок в голове. Для меня это своего рода медитация.

Что вас вдохновляет?

Меня вдохновляет общение с интересными и позитивными людьми, а также моя семья и любимая работа.

Так как я визуал, меня ещё вдохновляют природа, люди и интерьер. Всегда обращаю внимание на красивых и ухоженных девушек. Спокойно могу сделать комплимент: «У тебя красивые волосы», «У тебя красивые глаза». А в Instagram я часто просматриваю аккаунты, где выкладывают фото различных интерьеров. Мне интересно всё до мелочей.

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего? Почему?

Дом моих бабушки и дедушки возле СШ № 11. В детстве я часто жила у них, поэтому с ними у меня связано много тёплых детских воспоминаний. Например, каждое утро, чтобы порадовать меня, дедушка шёл в магазин и покупал мне мои любимые свежие булочки и стеклянную бутылочку Coca-Cola.

По вашему мнению, чего не хватает девушкам в Слуцке?

Думаю, что случчанкам не хватает любви к себе. Я общаюсь со многими девушками, у которых есть мужья, дети. И часто слышу от них: «Мне некогда сходить на маникюр», «Денег нет», «Надо мужу/сыну новые кроссы/байку купить». То есть они думают о других, а про себя забывают. Так нельзя. Важно заниматься собой и своим развитием. Я за здоровую — не эгоистичную — любовь к себе.

Как вы думаете, какие встречи стоит проводить для девушек в Слуцке?

Встречи с успешными девушками нашего города. Я имею в виду тех случчанок, которые чего-то добились в своём деле. Они могут дать советы другим, подсказать, куда идти, как зарабатывать. Такие девушки — пример того, что в Слуцке реально развиваться и зарабатывать деньги, а ещё любить себя и быть уверенной.

Какая у вас мечта? Можно ли реализовать её в Слуцке? Почему?

Все свои мечты я превращаю в цели. Хочу и дальше развиваться в своей профессии и много путешествовать (например, по европейским странам и Австралии).

А ещё хочу свой дом, где-нибудь за городом, где есть природа. Деревянный, в скандинавском стиле, уютный, одноэтажный, с панорамными окнами.

И собаку породы ньюфаундленд. Они семейные животные — добрые и надёжные. Всегда представляла свою семейную жизнь, как дети и муж играют с большой собакой на лужайке возле дома.

Сэвиль Назарова — партнёр карты женского проекта Lampa. Если у вас есть карта, вы можете получить скидку 20% на моделирование, окрашивание и долговременную укладку бровей.

Если у вас нет карты, вы можете приобрести её по адресу: ул. Ленина, 128 (редакция газеты «Кур'ер»). Стоимость — 5 рублей. Весь список партнёров — здесь.

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