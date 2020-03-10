Личный опыт. Жители Слуцка рассказали, как «не вляпаться» при сдаче и съёме квартиры

Сдать квартиру в аренду или снять жильё — это непростое дело. Здесь важно, чтобы совпали сразу несколько условий: хозяин и арендатор подошли друг другу, а цена устроила обе стороны.

Случчанки рассказали, что бывает, если какие-то условия не совпадают.

«В своей кровати обнаружила даже не квартиранток, а совершенно посторонних»

Лидии Владимировне 53 года. Она осталась одна в трёхкомнатной квартире после смерти мужа. Решила сдавать студенткам, чтобы подзаработать.

«Взяла двух девочек на квартиру, — рассказала Лидия Владимировна. — Вроде скромные, показала им комнаты, сказала, чем могут пользоваться, просила, чтобы друзей не водили и поздно не приходили. Договорились по 40 долларов с каждой.

Реклама

Они прожили 5 месяцев, всё было нормально. Я их жалела, голодные приходили — кормила. Под Новый год уехала к сыну на неделю. Но уже 1 января позвонила соседка, сказала, что квартиранты «гудят». Я разнервничалась, ведь девочки собирались на праздники домой.

Настроение было испорчено, я вернулась. В квартире было накурено, вещи разбросаны. На кухне остатки застолья, водка, в углу сметены осколки. Часть продуктов из холодильника пропала. А в моей кровати — посторонние парень с девушкой. Я стала ругаться, потребовала, чтобы собирались и уходили. Девчонки извинялись, обещали всё убрать. Я разозлилась, хлопнула дверью и ушла. Было противно, что обманули и устроили бардак. Теперь квартирантов не беру".

«Она ждала, когда я усну, и отключала отопление»

Лиза приехала в Слуцк из деревни на учёбу и сняла комнату у хозяйки в частном доме.

«Бабушка жила одна, домик чистенький. Она как будто даже радовалась, что я у неё поселилась, — рассказала Лиза. — Прожила сентябрь, но в октябре похолодало, и в доме тоже. Печки у бабушки не было, отопление от котла. Она экономила, ждала, когда я усну, и отключала отопление или ставила на минимум. Сама накроется двумя одеялами и спит. Я мёрзла, говорила ей, даже предлагала доплатить.

Утром мне на учёбу вставать — дикий холод. Меня стали доставать её привычки: каждый вечер, когда я пила кофе, она садилась со мной и рассказывала до бесконечности про своего умершего мужа. Сначала я пыталась поддержать её, думала, что потом она перестанет, не хотела портить с ней отношения. Бывало, что к ней приходили подруги, тогда они сидели чуть ли не до утра, пили, разговаривали, пели песни. Прожив так два месяца, я съехала. Оставила ей записку и деньги на столе".

«Она мне и приготовит, и постирает»

Лидии 19 лет, она учится на втором курсе и уже второй год живёт на квартире у одинокой пенсионерки.

«Мне повезло, — сказала Лидия. — Комнату я нашла за 30 долларов в хорошей уютной квартире. Моя хозяйка не старая, ей 62 года, характер у неё лёгкий. Мы с ней как-то быстро подружились. Она готовит на двоих и вещи даже мои стирает заодно со своими. Я продукты привожу из дома или покупаю. У меня инсулинозависимый диабет, бывают обострения. Был случай, что хозяйка вызывала мне «скорую», а когда у неё поднялось давление, я вызывала ей.

Прожила я у неё уже год и переезжать не собираюсь. На праздники всегда готовлю ей небольшие подарки, она радуется. Намного проще учиться, когда придёшь домой и поесть можно".

Советы

Марина Чижик, психолог:

«Жить с хозяйкой — это почти всегда конфликт интересов. Сложно тем, кто сдаёт, и тем, кто снимает. Посторонний человек вряд ли примет все ваши правила. В ваше отсутствие он будет вести себя как привык. Поэтому:

Границы того, что можно, установите сразу в деталях: время прихода, визиты друзей, курение, пользование бытовыми приборами. Если не хотите, чтобы квартирант нарушал личное пространство, на свою комнату поставьте замок.

В договоре найма укажите перечень вещей, которыми даёте пользоваться. Тогда вам возместят ущерб в случае поломки.

Лучше не вникать в жизнь квартиранта, не каждому это понравится.

Тем, кто снимает:

Смотрите на обстановку, оцените хозяина квартиры, спросите, кто ещё живёт. Часто излишне доб­рожелательный хозяин оказывается пьющим, и визиты его собутыльников вам не понравятся.

Сразу оговаривайте оплату, пользование бытовыми приборами, питание.

Не платите за несколько месяцев вперёд: если съедете раньше, вернуть деньги будет сложно.

Не бойтесь уточнить неясные моменты. Если возникают серьёзные разногласия, то лучше рассчитаться и съехать.