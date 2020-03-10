В Беларуси медики подтвердили коронавирус ещё у трёх человек

Ещё у трёх пациентов в Беларуси медики подтвердили коронавирус, пишет TUT. BY со ссылкой на Минздрав. Первые положительные тесты на COVID 19 у этих пациентов получили ещё в выходные, но теперь результаты подтвердили повторные тесты.

Всего в Беларуси на сегодня зарегистрированы 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Три человека уже выздоровели: студент из Ирана и два человека, с которыми он контактировал. На этой неделе всех троих выпишут из стационара.

Три новых заразившихся относятся к контактам 1-го уровня пациентов, вернувшихся из Италии.

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Состояние всех заболевших коронавирусом в Беларуси удовлетворительное. Температура нормальная, за пациентами наблюдают медики.