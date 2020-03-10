Во всех больницах и поликлиниках Беларуси введён «масочный» режим. Об этом сообщил в СМИ Владимир Караник, министр здравоохранения РБ. Подобная ситуация складывается и в Слуцке.

Как пояснил глава Минздрава, такая мера обусловлена повышением уровня заболевания ОРВИ. Кроме режима ношения масок, также приостановлена плановая госпитализация в некоторые отделения.

По словам Олега Лесникова, главного врача Слуцкой ЦРБ, в Слуцком районе также отмечен подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Как рассказали «Кур'еру» случчане, на прошлой неделе участковые обслуживали порядка 50 вызовов ежедневно.

«В Слуцке „масочный“ режим в медучреждениях действует с конца прошлой недели. В первую очередь маски обязательны для работников регистратуры, инфекционного кабинета, отделения реанимации, пульмонологии, отделений хирургического профиля, — пояснил Алексей Стружинский, заместитель главного врача по медицинской части. — Носить маску рекомендовано и для больного, чтобы снизить риск передачи инфекции. Но польза будет только при правильном использовании».

При ношении маски нельзя курить, есть или пить, сдвинув её в сторону. Если маска стала влажной, её нужно заменить на чистую и сухую. Менять маску необходимо не реже чем через 2 часа.