В Слуцке «афганцев» приглашают на медосмотр

В Слуцкой ЦРБ 14 и 21 марта проведут медосмотры воинов-интернационалистов. Время приёма — с 9 до 15 часов.

Об этом корреспонденту «Kур'ера» сообщила Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой.

В рамках медосмотра случчане сдадут клинический и биохимический анализы крови, анализ крови на глюкозу и на ПСА. Также сделают ЭКГ, рентген органов грудной клетки.

Нужно приходить к началу приёма. Перед процедурами не употреблять пищу и не пить воду.

Приём проведут:

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терапевт,

офтальмолог,

невролог,

лор,

хирург.

По итогам медосмотра будут составлены индивидуальные программы медицинской реабилитации и мероприятия лекарственного сопровождения.