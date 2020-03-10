В Слуцке «афганцев» приглашают на медосмотр

Отдел новостей
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В Слуцкой ЦРБ 14 и 21 марта проведут медосмотры воинов-интернационалистов. Время приёма — с 9 до 15 часов.
Об этом корреспонденту «Kур'ера» сообщила Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой.

В рамках медосмотра случчане сдадут клинический и биохимический анализы крови, анализ крови на глюкозу и на ПСА. Также сделают ЭКГ, рентген органов грудной клетки.

Нужно приходить к началу приёма. Перед процедурами не употреблять пищу и не пить воду.

Приём проведут:

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  • терапевт,
  • офтальмолог,
  • невролог,
  • лор,
  • хирург.

По итогам медосмотра будут составлены индивидуальные программы медицинской реабилитации и мероприятия лекарственного сопровождения.

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