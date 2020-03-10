В Слуцке «афганцев» приглашают на медосмотр

В Слуцкой ЦРБ 14 и 21 марта проведут медосмотры воинов-интернационалистов. Время приёма — с 9 до 15 часов.
Об этом корреспонденту «Kур'ера» сообщила Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой.
В рамках медосмотра случчане сдадут клинический и биохимический анализы крови, анализ крови на глюкозу и на ПСА. Также сделают ЭКГ, рентген органов грудной клетки.
Нужно приходить к началу приёма. Перед процедурами не употреблять пищу и не пить воду.
Приём проведут:
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- терапевт,
- офтальмолог,
- невролог,
- лор,
- хирург.
По итогам медосмотра будут составлены индивидуальные программы медицинской реабилитации и мероприятия лекарственного сопровождения.
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