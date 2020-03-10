Самый большой в Беларуси колокол устанавливают в Слуцке

Во вторник, 10 марта, на звонницу храма Паисия Святогорца устанавливают колокол. Его вес — 7,5 тонны. Храм расположен в микрорайоне «Чехова» на северной окраине Слуцка.

Кроме большого колокола, звонница вместит в себя ещё 11 колоколов поменьше.

«Последние минуты этот колокол находится на земле. Теперь он водружён на строящуюся звонницу в честь Николая Чудотворца. Скоро услышим перезвон колоколов», — написал в своём инстаграме случчанин Владимир Хворов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от hvorizator (@hvorizator) 10 Мар 2020 в 3:16 PDT

Колокол самый большой в Беларуси, сообщили «Кур'еру» в Слуцко-Солигорской епархии. Его отлили на колокольном заводе Николая Шувалова (ООО «Италмас», город Тутаев, Ярославская область, Россия).

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