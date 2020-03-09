Слуцкий уголовный розыск ищет пропавшую без вести случчанку (ориентировка, фото)

Отдел новостей
-
2
Слуцкий уголовный розыск ищет пропавшую без вести случчанку (ориентировка, фото)
Фото предоставлено Слуцким РОВД

Устанавливается местонахождение без вести пропавшей Кумагерчик Елены Аркадьевны, 08.09.1976 г. р. 28 февраля она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Граждан, располагающих каким-либо сведениями, просим звонить по телефонам:

  • (+375 29) 142 74 77
  • (+37 529) 575 42 46
  • Или 102.

Слуцкий уголовный розыск ищет пропавшую без вести случчанку (ориентировка, фото)

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

2
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
1 Авторы комментариев
BeastBoyLuckSonic Авторы недавних комментариев
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

На фото или в статье правильная информация? Вы пишите 28 пропала, а на фото 29.
Закиньте может в газету, может быть не все читают интернет !

Вы должны войти , чтобы проголосовать0Вы должны войти , чтобы проголосовать 
9 марта 2020 17:36
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

А куда пропали друзья которые с ней пили всю ночь на нонстопе? Неужели там камер нет внутри или работники не могут описать тех кто с ней был!

Вы должны войти , чтобы проголосовать0Вы должны войти , чтобы проголосовать 
9 марта 2020 17:37