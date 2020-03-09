Слуцкий уголовный розыск ищет пропавшую без вести случчанку (ориентировка, фото)

Устанавливается местонахождение без вести пропавшей Кумагерчик Елены Аркадьевны, 08.09.1976 г. р . 28 февраля она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

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(+37 529) 575 42 46

Или 102.