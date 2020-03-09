НовостиСлуцк Слуцкий уголовный розыск ищет пропавшую без вести случчанку (ориентировка, фото) Отдел новостей - 9 марта 2020, 17:16 2 Фото предоставлено Слуцким РОВД Устанавливается местонахождение без вести пропавшей Кумагерчик Елены Аркадьевны, 08.09.1976 г. р. 28 февраля она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Граждан, располагающих каким-либо сведениями, просим звонить по телефонам: (+375 29) 142 74 77 (+37 529) 575 42 46 Или 102. Реклама
На фото или в статье правильная информация? Вы пишите 28 пропала, а на фото 29.
Закиньте может в газету, может быть не все читают интернет !
А куда пропали друзья которые с ней пили всю ночь на нонстопе? Неужели там камер нет внутри или работники не могут описать тех кто с ней был!