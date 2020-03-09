Город остался без связи и света. Как в Слуцке и районе во время войны действовали подпольщики и диверсанты

Кроме группы Петра Маглыша, в оккупированном Слуцке действовали и другие подпольные формирования. Наиболее заметными были группы Брановицкого, а также Ковшова и Видякина.

Группа Брановицкого сложилась в Слуцком лесхозе, а Ковшова и Видякина — на узле связи.

Лётчик и радиотехник

Немцы, нуждаясь в квалифицированных кадрах, уже в декабре 1941-го направляли военнопленных в качестве рабочих-радиотехников на узел связи. Имея доступ к радио, они слушали сводки Совинформбюро и распространяли информацию среди жителей города. Одним из таких рабочих был расконвоированный из Слуцкого концлагеря Дмитрий Ковшов.

Вскоре Дмитрий познакомился с Николаем Видякиным, лётчиком, младшим лейтенантом, который с помощью местных жителей бежал из концлагеря и жил в городе под чужой фамилией.

Видякин уже был членом группы (насчитывала до 20 человек), которая готовилась уйти к партизанам. Однако часть подпольщиков по нелепой случайности была арестована, и планы пришлось поменять.

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Тем не менее работа продолжалась: распространялись листовки, партизанам передавалась информация о противнике, в лес были переправлены два отремонтированных радиоприёмника, а в Слуцк подпольщики смогли доставить магнитные мины и несколько килограммов тола для проведения диверсий.

Крупная диверсия

В конце ноября 1942 года было решено взорвать узел связи и электростанцию. С помощью работников электростанции из числа военнопленных, которые согласились на сотрудничество, в начале декабря Дмитрий Ковшов пронёс на электростанцию четыре магнитные мины с часовым механизмом. Они были заложены в разных местах.

На узле связи Ковшов поставил мины в аккумуляторную, добавив к ним около 8 кг тола. Диверсию решили произвести 5 декабря. В этот же день подпольщики наметили уход из Слуцка в лес, что и было успешно осуществлено.

Первый взрыв произошёл около восьми часов вечера на узле связи, который полностью вышел из строя. Второй, меньшей мощности — на электростанции. Он разру­шил трансформаторную. Оккупанты по тревоге подняли весь гарнизон и до утра вели беспорядочный огонь, опасаясь налёта партизан. Судьба руководителей этой подпольной группы сложилась по-разному. Николай Видякин до начала 1943 года был партизанским связным. В октябре того же года его переправили на «Большую землю». Воевал в штурмовом авиационном полку. Погиб в воздушном бою в июле 1944 года.

Дмитрий Ковшов стал партизаном. После освобождения Белоруссии учился в институте связи, работал на разных должностях у нас в республике и Казахстане. С конца 1960-х в Молдавии возглавлял республиканский радиотелецентр.

Разведчик по заданию

Ещё одна слуцкая подпольная группа возникла в организованном оккупантами лесхозе. Её создателем являлся Степан Брановицкий. В начале войны его, лесничего Чериковского лесхоза, вызвали в местный райотдел НКВД, где дали задание остаться в тылу немцев с целью организации очага сопротивления. В сложившихся обстоятельствах Брановицкий перебрался на родину в Слуцкий район. Жил в деревнях Поликаровка и Гороховка. Поступил на работу в организованный немцами лесхоз в качестве лесничего. Летом 1942 года стал партизанским связным.

В сентябре в греских лесах была сброшена на парашютах специальная разведгруппа Западного фронта во главе с Николаем Куприяновым (Коган). Разведчики установили связь с партизанами отряда им. Фрунзе.

Куприянов, узнав, что Брановицкий был оставлен для работы в тылу у немцев, забрал его в своё подчинение. Степан Леонтьевич по поручению Куприянова создал разведывательную сеть из 15 человек. Его люди работали на предприятиях города, в аптеке, служили в полиции, в том числе и в городской управе. Главная их задача состояла в сборе и передаче информации о противнике.

К этому времени Куприянов был уже утверждён комиссаром партизанского отряда им. Фрунзе.

Разгром лесхоза

Директором лесхоза во время оккупации Слуцка был немец Бирман, родом из Ганновера. Неплохой специалист, он быстро наладил работу своего хозяйства.

Скоро у начальника лесхоза выявилась слабость к спиртным напиткам. Этим не преминули воспользоваться подпольщики. В обмен на самогон Бирман подписывал документы на получение соли, спичек и других товаров. Всё это переправлялось в лес.

К концу 1943 года Бирман стал терять доверие гебитскомиссара Генриха Карла. Предвидя, что запившего начальника могут снять с должности, подпольная группа Брановицкого провела операцию по разгрому лесхоза.

В руках подпольщиков оказались документы, мешок рейхсмарок, заодно была прихвачена и пишущая машинка с немецким шрифтом.

Чтобы отвести подозрение от работников лесхоза, всё дело было обставлено как ограбление: двери взломали, окно выбили, а сейф повредили. Немецкие власти после происшествия никого не наказали. А Бирмана отправили в Германию.

В поисках правды

Приближалось освобождение. Разведчики продолжали добывать информацию о немецких войсках и передавать её в лес. Однако работать становилось всё тяжелее.

2 июня 1944 года недалеко от деревни Шантаровщина Николай Куприянов погиб в бою во время блокады партизанской зоны. Это не могло не сказаться на дальнейшей судьбе подпольщиков, которые работали под его личным руководством. Многим потом пришлось доказывать, что они служили у немцев по заданию. Это не всегда удавалось. За незаслуженно обиженных заступился Степан Брановицкий, и людям удалось вернуть доброе имя.

В 1971 году газета «Вечерняя Москва» опубликовала большую статью о Куприянове, где рассказывалось и о группе Брановицкого. Степан Леонтьевич отправил в Москву письмо с просьбой по документам восстановить истинную картину.

Решение вопроса затянулось на годы, а в 1975 году Брановицкого не стало.

Этот материал является частью цикла публикаций о Слуцке и случчанах в годы Великой Отечественной войны. Как захватывали Слуцк, чем жили случчане в оккупации, как работало подполье, как освобождали и восстанавливали город. Все материалы цикла — здесь.