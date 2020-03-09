Психологический портрет осуждённого на казнь в Слуцке Виктора Скрундика

В пятницу, 6 марта, в Слуцке состоялось выездное заседание Минского областного суда, на котором вынесли приговор Виктору Скрундику, Виталию Мятежу и Валентину Бушнину, которые ограбили и заживо сожгли двух стариков и покушались на убийство пожилой женщины. Главного фигуранта — 29-летнего Виктора Скрундика — приговорили к смертной казни через расстрел. Кроме того, ему назначили принудительное лечение от алкоголизма. Ранее на прениях, пишет TUT. BY, прокурор обратил внимание на психологический портрет Скрундика.

Гособвинитель Вадим Лолуа отметил, что у Виктора Скрундика низкая самооценка, он упрям, считает, что другие люди должны тратить на него время и нести за это ответственность, импульсивен, может резко менять отношение к людям, в состоянии алкогольного опьянения неуравновешен и опасен. Родственники Виктора рассказывали в суде, что пьяным он был агрессивен. Он нападал даже на свою бабушку, которая его воспитывала, и унижал её. Родителей Скрундика лишили родительских прав, они пили и были неоднократно судимы. Отец умер, а где мать и жива ли она, Виктор и его сестра не знают.

Евросоюз осудил Беларусь за очередной смертный приговор. «Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека, и является наиболее жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Ошибки правосудия, неизбежные в любой судебной системе, необратимы», — заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петера Стана.

Беларусь — единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. С 1990 года здесь расстреляли более 400 приговорённых. Помилован был только 1 человек.

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