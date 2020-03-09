Цены на нефть упали на 30%, доллар и евро выросли. Бежать в обменники уже нет смысла

После начала торгов в понедельник цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31%, пишет TUT.BY. Это произошло после того, как в пятницу страны-экспортёры нефти не смогли договориться о сокращении добычи. Курсы доллара и евро в белорусских банках стали расти.

В минувшую пятницу ОПЕК и Россия, не сумев договориться о новом сокращении добычи нефти, разорвали сделку, которая поддерживала цены с 2016 года. Уже через несколько часов после провала переговоров Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, начала ценовую войну, снизив стоимость своей нефти для импортёров в Европе, Азии и США на максимальную за 20 лет величину.

Курсы доллара и евро по отношению к белорусскому рублю в понедельник, 9 марта, стали расти. Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари», объяснил «Еврорадио», почему это происходит: «Падение цен на нефть оперативно сказывается через изменение курса российского рубля к доллару. Нефть дешевеет — российский рубль к доллару дешевеет — значит, у нас доллар растёт, а российский рубль падает».

Также эксперт сказал, что бежать в обменники и скупать валюту уже бессмысленно:

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«Вопрос в том, с чем белорусам бежать в обменник. Тем, у кого дома лежат деньги, чтобы оплатить квартиру и купить еды, бежать в обменник смысла нет: тратьте на то, на что и собирались тратить.

Люди, у которых были достаточно большие средства в рублях, скорее всего, держали их в банках в депозитах. Им бежать и снимать их не надо. У нас сейчас такие условия, что-либо их вообще невозможно досрочно снять, либо наиболее либеральные банки позволят снять с потерей всех процентов.

Если кто-то держал большие суммы в рублях наличными дома, то это было, мягко говоря, нерациональное поведение. Для таких людей у меня совета нет — бежать в обменник уже поздно".