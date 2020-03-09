Как выглядит «логово» бомжа в Слуцке. Фото (запах не передать)

Один из жителей дома № 6 по улице Кононовича передал редакции фотографии из подвала, где в течение десяти лет живёт мужчина. По словам читателя, в «логове» царит антисанитария и стоит жуткий запах.

«Если бы не антисанитария, вопросов бы не было — живёт себе, пусть живёт. Но ведь он естественную нужду справляет прямо там, где живёт. Я когда заходил посмотреть, почему же так из подвала сильно воняет, меня тут же облепили „скочки“. А запах не передать», — пояснил собеседник.

По его словам, мужчину, словно дворовую собаку, подкармливают какие-то женщины: «А он, нет чтобы как-то убирать за собой, пакеты с остатками еды бросает прямо у входа в подвал. Мог бы уже сам до мусорки донести».

По словам жителя дома, раньше сотрудники домоуправления делали уборку в подвале: «Так они раз за разом выбегали, потому что их всё время тошнило».

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Сам мужчина, живущий в подвале, каждый день пешком ходит в район «Радуги» — словно на работу. Путь занимает около часа, так как мужчина болен и ходит очень медленно. По пути он делает остановки, каждый раз крестится и благодарит Бога за то, что дошёл. В районе «Радуги», точнее на автобусной остановке у «Хита», он сидит практически весь день и к вечеру уходит.

Читатель пояснил и причину, почему «бомж» живёт именно на Кононовича, 6: «Раньше у него была в этом доме квартира, он жил здесь. А из-за чего он потерял жильё, не знаю».