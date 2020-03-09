Юристы Минской области в День Конституции бесплатно проконсультируют граждан

13 марта нотариальные конторы и нотариальное бюро Минского областного нотариального округа проведут акцию: бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Акция приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь. Нотариальная контора Слуцкого района также участвует в акции.

В течение рабочего дня граждане могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.

Проведение акций и мероприятий, приуроченных к праздничным дням и памятным датам Республики Беларусь, для нотариусов Минского областного нотариального округа стало уже традиционным. Целью таких акций и мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

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Полный список нотариальных контор и нотариального бюро Минской области, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.