Эпидемия коронавируса закончится не раньше июня

Чжун Наньшань, глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, в понедельник сказал, что эпидемия коронавируса в мире продолжится по меньшей мере до июня. Об этом сообщает TUT.BY.

«В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза (из КНР. — Прим. ТАСС) к пресечению привозных случаев», — добавил Чжун Наньшань.

По данным ВОЗ, коронавирус зафиксирован уже в 104 странах. Число заразившихся превысило 109 тысяч человек, умерли от осложнений, вызванных этой инфекцией, 3809 человек.

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Первое место в мире по летальности от коронавируса заняла Италия (4,96%). Второе место у США (4,03%). На третьем — Китай (3,83%), на четвертом — Иран (2,96%). Меньше всего летальных исходов в Южной Корее — погибают 0,68% заболевших.