Про большие помидоры, театр и память о войне… Почему наши читатели хранят старые номера газеты «Кур'ер»

Знакомьтесь — участники юбилейного конкурса «Кур'ера» «Пожелтевшие страницы».

«Собираю статьи о театре, о войне»

Николай Коренюхин: «Я принёс в редакцию номера «Кур`ера» и вырезки из газет, отпечатанные в 2005 году и позднее. Причин, по которым я аккуратно храню старые выпуски, несколько.

Во-первых, мои житейские истории и стихи не раз публиковались на страницах газеты под псевдонимом «Мікола Корань». Во-вторых, я уже много лет являюсь самодеятельным актёром Слуцкого народного театра им. Голубка.

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Поэтому все публикации «Кур`ера» о театре, его премьерах и победах в конкурсах дороги мне.

Ну и, в-третьих, мне близка военная тематика. Из нашего рода на той проклятой войне осталось шесть человек. Поэтому материалы о Великой Отечественной войне мне очень интересны. Некоторые из них оставляю на хранение. Потом покажу правнукам, чтобы знали и помнили".

«Написали о моём помидоре-гиганте»

Иван Давидович: «Я храню «Кур`ер» № 34 от 21 августа 2008 года. Тем летом на моём приусадебном участке особо удались томаты. Один помидор потянул на 800 граммов. Я позвонил в газету и поделился своим успехом. Приехал корреспондент, сфотографировал, расспросил — и в газете появилась статья обо мне и моём урожае. Жена тогда смеялась с меня: «Вот ты — любитель славы!»

Знакомые звонили, просили семян этих томатов-гигантов. В апреле этого года мне исполняется 82 года, но я всё ещё занимаюсь огородом. У меня лук вырастает размером с два кулака.

А томатный рекорд 2008 года уже побит: в прошлом году я вырастил помидор весом 820 граммов. Названия сорта я не знаю, но культивирую его уже лет двадцать и всегда собираю достойный урожай помидоров".

«Кур'еру» — 20 лет. И специально для вас, наши дорогие читатели, мы проводим юбилейные конкурсы, участники которых получат памятные презенты от газеты «Кур'ер».

Конкурс «Пожелтевшие страницы». Наверняка у кого-то сохранились старые номера «Кур'ера», отпечатанные, например, в 2000—2005 годах. Приносите эти экземпляры в редакцию и расскажите, почему вы храните их.