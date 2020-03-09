Андрей Неделько рассказал о зарплатах в образовании и почему учителя-пенсионеры зарабатывают меньше

С этого года зарплаты бюджетникам рассчитываются по-новому. В редакцию обратилась учительница и рассказала, что её зарплата после нововведений уменьшилась. Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, ответил на вопросы «Кур'ера» о принципах начисления зарплат учителям и почему педагоги-пенсионеры зарабатывают меньше. — Как формируется зарплата учителя и почему в этом году появились вопросы от педагогов, что она начислена неправильно?

— Учителя работают не на производстве, где количество сделанных изделий определяет зарплату. Учитель не может из месяца в месяц получать одинаковую зарплату. Это связано с заменами, с постоянным образованием учителей — курсами, семинарами, командировками. То, что зарплата может измениться по сравнению с прошлым годом, это естественно. Хотелось, чтобы менялась в лучшую сторону, но бывают такие случаи: учитель, например, на больничном или изменилась нагрузка после нового года, поэтому остаётся вариативный момент в выплате зарплаты.

В каждом учреждении есть комиссия, которая распределяет надбавки за высокие достижения. Провёл учитель конкурс или ученики победили в республиканском или районном конкурсе — нужно стимулировать учителей за такую работу.

Такой учитель получит дополнительные выплаты из фонда учреждения образования.

В Слуцком районе количество работников системы образования стабильное, около 3900 человек. Фонд заработной платы в январе, феврале, декабре примерно одинаковый и не ниже, чем был в ноябре. Раз фонды и количество людей одинаковое, значит, коллективы получат примерно одинаковую зарплату. Средства, которые выделены на одно учреждение, будут использованы только этим учреждением и только на зарплату, а не на что-нибудь другое.

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— У вас есть возможность проверить начисления каждому учителю? Возможно, сработал человеческий фактор и где-то была допущена ошибка?

— Может быть и такое — подходили педагоги, общались. Централизованная бухгалтерия обслуживает все учреждения образования. И по фамилии я могу увидеть зарплату каждого учителя. Мы проводим эту работу, но с учётом того, что у нас 3900 работников, быстро её не проведёшь. Ещё уточняются механизмы по выплате зарплаты, проверяется, точно ли мы сделали положение о выплате надбавок. Могут ведь и там быть разные вопросы. Это будет отшлифовано и сделано так, чтобы ни один человек не пострадал и каждый человек в системе образования понимал, что и за что.

Сегодня учитель, в принципе, может заработать любую зарплату, какую хочет. Но принципиальное слово — заработать. Просто провёл урок — получишь просто за проведённые уроки. Сделаешь больше для учреждения, чем другой учитель, — получишь гораздо больше.

Механизмы проверки есть, проверяем, сравниваем. Пока я не вижу, что есть системная ошибка. Но если выявится и человек обратится, я разъясню и покажу. Более того, накажу руководителя, который необоснованно за выполненную работу своему работнику не доплатил.

— Сохранилась ли при новой системе надбавка за стаж?

— Надбавка за стаж сохранилась. Сейчас изменились названия и подходы: уменьшилось количество доплат, они более систематизированы.

Люди, которые отработали большее количество лет, стали лучшими специалистами — имеют большую зарплату, однозначно. Никакой уравниловки быть не может. Ещё плюс — в данной системе оплаты мы можем поощрять работников за качество выполнения.

Но самое важное, что денежная масса, выделяемая на учреждение, и количество работников не изменились.

— Кто распределяет доплаты — директор или специальная комиссия?

— Есть определённый объём заработной платы, который начисляется без участия комиссии, но есть комиссия и коллективный договор, согласно которому распределяются эти деньги. Комиссия заседает ежемесячно.

Не может в системе образования зарплата начисляться автоматически. Каждый месяц каждый работник делает какую-то особенную или другую работу, которая отличается от предыдущего месяца. Мы не можем просто взять количество детей, пришедших на урок, и количество проведённых уроков и заплатить зарплату. У нас индивидуальный подход к каждому работнику, учитывается качество образования и общественная нагрузка, плюс воспитательная работа.

Воспитательная работа — вообще трудно оцениваемый параметр в оплате, но каждый работник системы образования обязан это делать, это прописано в его контракте. Дети должны быть не только образованные, но и воспитанные.

— Как оценивается воспитательная работа?

— Воспитательная работа определяется часами (нагрузкой учителя — Прим. редакции), есть классный руководитель, у него определённое количество часов воспитательной работы — это оплачивается вне зависимости от всяких комиссий. Но воспитательная работа подразумевает и экскурсии, и дополнительные занятия, и участие в конкурсах.

Есть положение в учреждениях образования, его разрабатывает сам коллектив, которое утверждено коллективным договором. Ни я придумываю, ни кто другой вне школы. Есть законодательство, в соответствии с ним профсоюзная организация и коллектив разрабатывают положение и внутри учреждения контролируют исполнение своих же принятых решений. — Любой учитель может посмотреть это положение и коллективный договор?

— Конечно. При приёме на работу каждый работник его подписывает. И если в момент принятия коллективного договора он работал, то и руку поднимает за него. А когда приходит новый человек, то он знакомится с ним. Все премии, все надбавки у нас традиционно вывешиваются для учителей в учреждениях образования.

Я думаю, что сейчас зарплаты достойные, во всяком случае у учителей. У технического персонала хотелось, чтобы они были повыше.

В этом году у нас запланирован рост заработной платы. Средняя зарплата по отрасли в Слуцком районе — 795 рублей.

Фонд заработной платы на этот год больше, чем в прошлом году, поэтому ожидается повышение.

— Люди не пришли на приём по вопросам зарплаты, организованный для них. Возможно, они боятся, что будут уволены после этого?

— Такие разговоры — это просто чушь. У меня работают люди с высшим образованием, не хрупкие люди. Сегодня уволь грамотного человека из-за прихоти — такого быть не может. Он докажет всё, и профсоюзы не дадут уволить человека, если это просто прихоть или желание руководителя. В нашей системе такого не бывает.

Человеческий фактор при начислении может быть. С учётом того, что у нас поменялась форма расчётных листов, может, найдутся педагоги, которые не до конца поняли, за что им начислено. Нужно нормально подумать, ты делал тот объём работы или не делал? За одну и ту же работу зарплата выше или ниже не стала, она одинакова.

Человек (который сообщил о понижении зарплаты — прим. редакции) ко мне не ходил, и это печально, что он не доверяет руководителю управления образования или своему директору. Разобраться в этой ситуации надо. Не должно продолжаться, чтобы он на 300 рублей меньше получил.

— В образовательной отрасли 11% педагогов — пенсионеры. Как вы считаете, в каком случае они могут продолжать трудиться?



— Есть педагоги, которые работают до 80 лет, и я рад и доволен, что они работают. Но всё в системе образования должно работать на развитие детей. Если человек не работает на это, ни один родитель не захочет такого учителя для своего ребёнка. Я придерживаюсь точно такого же правила. Если педагог достойный — пусть работает, если соответствует теперешнему уровню образования. Требование остаётся одно — каждый работник должен соответствовать запросам родителей и государства.

Сейчас в отрасли 11% - пенсионеры, а пять лет назад было 18%. Была проблема с учителями иностранного языка. Пока не поехали по всем вузам, которые готовят таких преподавателей, не могли решить эту проблему.

Молодого специалиста я должен устроить в любом случае, а они приходят на место кого-то. В такой ситуации мы предлагаем пенсионеру работать на полставки, ведь социально он защищён — у него есть пенсия.

Столько людей хотят работать и после увеличения пенсионного возраста, и намного меньше тех, кто пользуется своим правом досрочного выхода на пенсию — единицы.

В образовании пенсионеры не получат такого количества часов. Молодому работнику нужно ещё своих детей растить, мы стараемся им предложить максимальную нагрузку и объём работы, а у кого есть пенсия — предлагаем менее оплачиваемые виды деятельности. Каждый выбирает для себя. Молодой специалист приходит на место опытного — это закон жизни.

То, что никто не пришёл жаловаться, что нет очереди, говорит об отсутствии системной ошибки, а с мелочами мы справимся и не дадим ни одного работника в обиду.

Я против того, чтобы мои работники обижались.