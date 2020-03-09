Конфликт под Солигорском: жители посёлка Новый против строительства цеха

В посёлке Новый под Солигорском частник решил построить объект по ремонту металлоконструкций. Но местные жители выступили против и стали жаловаться. О конфликте, который длится около двух лет, пишет TUT.BY.

В посёлке Новый, который находится рядом с Солигорском, живёт много многодетных семей. Из 400 жителей около 150 — дети.

Раньше на окраине посёлка стояло 2 откормочника для скота. Откормочниками давно никто не пользовался, в 2011 году владелец СПК «Горняк» продал их частному лицу. В 2018 году участок приобрел «Солигорскспецмонтаж». Новый собственник снёс откормочники, а территорию огородил забором и запланировал здесь строительство.

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Жители посёлка стали узнавать, что планируется построить рядом с их домами. Оказалось — офисное здание и производственный объект по ремонту средств малой механизации, а также поставить козловой кран. Люди выступили против производства в посёлке и стали писать письма в прокуратуру, госконтроль и Администрацию президента. «Если бы они там делали подсвечники, мы бы так не возмущались, но там могут быть крупногабаритные изделия из металла! — объясняет жительница посёлка Ольга Турченко. — Они могут красить, пескоструить, обрабатывать металл! И нужен козловой кран на рельсах, который будет ездить туда-сюда, и может быть грохот. Сварка здоровья нам не добавит, там может быть пескоструй, а это значит, что металл будут очищать песком под большим давлением. И это песковое облако может стоять над домами, окна придется закрывать, потому что в противном случае этот песок будет в котлетах. Если там будут лакокрасочные работы, то в итоге все может попасть в землю, а у нас скважины и нет центрального водоснабжения! У меня ребенок-аллергик, мы переехали сюда, чтобы растить картошку, держать хозяйство, а сейчас нам здесь хотят поставить завод!» В ООО «Солигорскспецмонтаж» отвечают, что купленный участок — это земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. Собственник не может пока здесь ничего построить, потому что по участку не пройдена экологическая экспертиза. При этом он уже потратил на снос откормочников, ограждение и проект новых строений около 400 тысяч рублей.

Министерство архитектуры порекомендовало солигорским районным властям предоставить «Солигорскспецмонтажу» другой участок.

«Мы согласимся, если будет более-менее что-то похожее, чтобы рядом были электросети… Ведь можно же и за 40 километров от города участок предоставить… А если будет равноценный участок, то мы снимем свой забор», — говорит Александр Михневич, заместитель директора по производству ООО «Солигорскспецмонтаж».