Сама себе босс. Известные случчанки рассказали о себе, семье и своём бизнесе

Накануне Международного женского дня слуцкие бизнес-леди рассказали «Кур'еру», как они создавали свой бизнес, что было трудным, а что простым, удаётся ли им сейчас находить время на семью и баловать себя.

Ирина Василевич, владелица свадебного салона «Диана»:

«Мне всегда нравились невесты, поэтому и решила заняться украшением свадебных торжеств. Начинала свой бизнес более 20 лет назад, когда была в декретном отпуске. Делала своими руками кольца на машины, ленты, украшения и сдавала всё это молодожёнам напрокат.

Потом решила заняться свадебными платьями. В январе 2000 года открыла салон и назвала его в честь дочери. Тогда и закупила первую партию платьев.

Когда начинала, трудностей не возникало. Вначале мой салон был на дому. Тогда ещё можно было получить на это лицензию. Работаешь — дети рядом. А потом законодательство поменялось, и салон на дому оказался под запретом. Пришлось арендовать помещение.

Мне нравится то, чем я занимаюсь, это дело считаю настоящим женским. Родные всегда меня поддерживали и помогали. Когда уезжала за товаром, супруг оставался с детьми, а мама выходила на работу в салон.

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Сейчас работаю сама, без наёмных работников. Поэтому у меня только один выходной в неделю. Единственный минус в моём бизнесе — давно не была в отпуске. Не удаётся отдохнуть даже вне свадебного сезона, потому что в это время готовишься к нему.

Никаких особых секретов успеха нет — работай, не ленись. Когда душу вкладываешь, мысленно желаешь счастливой жизни своим клиентам, то тогда всё получается".

Ирина Баранникова, владелица парикмахерской «Шпилька Люкс»:

«Я открыла парикмахерскую в 2007 году. Вначале в ней работала одна как индивидуальный предприниматель. Через пять лет решила расширяться. И открыла маникюрный кабинет. На тот момент, чтобы нанимать работников, надо было оформить ЧТУП. Я его оформила и взяла на работу двух мастеров — в парикмахерскую и в маникюрный кабинет.

Я люблю своё дело. У меня замечательные клиенты. Когда приходишь на работу, получаешь море позитива. Это не только дело‚ на котором зарабатываешь деньги‚ но и с точки зрения психологии это хорошее настроение на весь день.

Считаю, что самое главное в бизнесе — грамотно организовать работу. Хорошо, когда рядом есть люди, которые подскажут, как правильно делать. Мне в этом плане повезло.

Так как я уже бабушка‚ выходные дни провожу с дочерью и внуком. Всё успеваю — и поработать‚ и с малышом поиграть.

Для себя уделяю время обязательно. Занимаюсь спортом. Тренажёрный зал включила в расписание своего дня. Иногда хожу в бассейн. Как любой женщине, хочется и маникюр сделать‚ и косметолога посетить.

Два года никуда не ездила на отдых, потому что так сложились обстоятельства. Теперь я планирую путешествовать три раза в год — ездить в познавательные поездки‚ туры выходного дня‚ отдыхать на море минимум 10 дней".

Лилия Звягова, владелица клининговой компании «Химликс»:

«Как и любая мама, в декрете я столкнулась с множеством пятен, которые были повсюду. Подумав, что каждая женщина хочет тратить меньше времени на уборку, решила заняться клинингом.

В 2014 году открыла ИП, получила субсидию на организацию бизнеса через биржу труда. Сегодня, помимо компании, я развиваю ещё и клининговое сообщество в Беларуси.

В среднем в день работаю от 6 до 10 часов. Мечтаю, чтобы в сутках было как минимум 48 часов.

Любой владелец сталкивается с тремя аспектами, которые являются китами в бизнесе: ответственность, взаимодействие с командой и взаимодействие с потребителем. Если их наладить, то ведение бизнеса становится лёгким и даже больше — интересным. Появляется энергия творить.

Если бы вернуться назад, в начало пути, то я бы была смелее и больше денег вкладывала в обучение.

Своё свободное время провожу с детьми, посещая разные места или просто общаясь с ними за играми и просмотром мультфильмов. В то же время я по натуре любопытный человек, поэтому посещаю выставки, концерты, рок-фестивали. Огромный плюс моей работы, что я могу путешествовать, посещая обучающие семинары. Очень люблю бывать в Питере". Ранее на kurjer.info: «Почистить диван после родов проще, чем вывести замытое пятно»

Анжелика Шиманович, владелица развлекательного комплекса «Сорренто»:

«Мой путь в бизнесе начался в 2012 году. В те времена в Слуцке не было ни одного кафе семейного типа, где продавали бы пиццу или фастфуд.

Вести бизнес в сфере общепита в нашей стране очень сложно: это и вопросы с документацией, и с выполнением санитарных норм. Однако главная проблема — кадры. Конкуренция сейчас очень большая, и порой конкуренты «играют по-грязному», переманивая сотрудников. Мой рабочий день начинается в основном в 14 часов, а закончиться может в 5 утра.

Сегодня заниматься комплексом мне помогают муж и дочь. Можно сказать, что это уже наш семейный бизнес. Мы взаимозаменяемы. Благодаря этому я всегда могу уделить время себе или съездить с мужем на отдых. Любим отдыхать по-разному: баня, природа или поездка на море.

Если бы вернуться назад, я бы больше прислушивалась к внутреннему голосу. Делала бы так, как это видится и хочется мне, а не слушала бы мнения специалистов.

Главный мой девиз: сколько есть, столько и надо. Не нужно заморачиваться над проблемами, пытаться быть впереди всех, стараясь заработать все деньги мира. Так не получится. Главное, чтобы люди были о тебе хорошего мнения, посетители к тебе возвращались и говорили спасибо".