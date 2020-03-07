Почти каждая десятая убитая женщина в мире проживала в России, следует из доклада кризисного центра «Анна», основанного на статистических данных за 2017 год. Об этом сообщает Настоящее Время.

«В 2018 году российских женщин признали одними из самых незащищенных в мире — Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите женщин от насилия, оказавшись среди таких стран, как Либерия, Габон или Йемен», — сказано в документе.

Только по официальной российской статистике в 2017 году в результате преступлений погибли восемь с половиной тысяч россиянок. 40% убийств женщин проходят как «повреждения с неопределенными намерениями». Не отражены в статистике и «убийства чести» — убийства, совершенные родственниками-мужчинами из-за того, что женщина якобы опозорила семью.

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«В стране по-прежнему отсутствует культура согласия на секс и распространена общественная установка „сама виновата“ по отношению к жертвам насилия», — считают специалисты кризисного центра.