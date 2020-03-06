Мозгов, любви и внимания. «Кур'ер» спросил у случчан, чего не хватает женщинам

К празднику 8 марта в центре Слуцка люди самых разных профессий продают цветы. «Кур'ер» спросил у них, чего, по их мнению, не хватает женщинам (кроме цветов, естественно).

Виктория, инженер-механик, считает, что женщинам не хватает любви и ласки.

Анастасия, региональный специалист по продажам: «Женщинам не хватает мозгов периодически. Нужно включать мозг, а не действовать на эмоциях».

Реклама

Тамара, работает в детском саду: «Тепла, добра. Чтобы люди были добрее. Этого всем, наверное, не хватает. А вообще — одной женщине одного не хватает, а другой — другого».

Владислав, студент БНТУ, кроме цветов продаёт игрушечных медведей: «Кроме цветов, женщинам не хватает медведей. Любви, красоты… Хотя, красоты хватает. Не знаю, надо думать».

Елена, инженер-технолог, считает, что нашим женщинам не хватает мужского внимания.

Александр, пенсионер: «Кроме цветов, женщинам ещё нужен подарок какой-нибудь. Ещё — счастья, любви. Каждой женщине чего-то не хватает».

Ольга, бармен, и Ирина, администратор в кафе: «Чего не хватает женщинам? Хорошего настроения! Чтобы женщины почаще улыбались, а то ходят смурные. Денег хотелось бы побольше. И любви — в наше время этого не хватает».