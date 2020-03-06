Посмотрите, какие украшения у случчанок самые любимые. Фото

Марта Грибко надевает любимое кольцо на важные встречи. Анастасия Верёвка обожает украшения, сделанные детьми в Африке. Они напоминают ей о дикой природе и свободе. А Анна Давидович уверена, что успешно сдавала экзамены благодаря серьгам, которые купила за всю свою стипендию.

Случчанки показали женскому проекту Lampa свои любимые украшения и рассказали, почему они особенные. Материал подготовлен в партнёрстве с магазинами ювелирных сетей «Царское золото» и «Золотая мечта».

Марта Грибко: «Я наделила кольцо волшебными свойствами»

«Это кольцо — подарок мужа. Во-первых, оно красивое, необычное и удобное. А во-вторых, я силой своей мысли наделила его волшебными свойствами.

Верю, что оно приносит удачу и надеваю только в исключительных случаях: на важные встречи и мероприятия.

Например, на собеседование, переговоры с партнёрами, разговор с руководством (по поводу увеличения оклада), знакомства с интересными людьми, торжества, где хочется произвести впечатление».

Анастасия Верёвка: «Украшения из Африки напоминают о дикой природе и свободе»

«Обожаю мои деревянные часы ручной работы. В мире всего электронного они всегда вызывают много комплиментов, а мне просто радуют глаз.

Ещё люблю браслет и эти кольца, я привезла их из Африки.

Браслет сделан из скрученной бумаги и бисера местными детками. Кольца тоже из дерева. Для меня это всегда напоминание о дикой природе и свободе».

Светлана Тишкова: «Мамино украшение создаёт ауру спокойствия и защиты»

«Я люблю украшения из бирюзы и серебра. Это — одно из них. Оно серебряное, позолоченное, с камнем. Досталось в память от мамы, она мне подарила его как-то по поводу.

Ношу каждый день, практически не снимаю. Возможно, его можно назвать и счастливым.

Есть ощущение, что оно создает ауру спокойствия и защиты. Талисман? Даже не задумывалась об этом, но скорей всего -да».

Екатерина Я.: «Люблю кольцо за идеальную форму»

«В моих украшениях нет особого интереса. В основном, это что-то тонкое, минималистичное и геометричное.

Моё любимое украшение — серебряное кольцо с черным фианитом. Ношу его, не снимая уже пять лет. За это время не встретила ничего лучше. Люблю его за его идеальную форму.

Ещё нравится подвеска-жёлудь. Это моё первое золотое украшение. До него я даже не смотрела в сторону золота. Увидела на сайте, влюбилась, купила. Мне оно показалось милым и необычным».

Анна Давидович: «В любимых серьгах сдавала экзамены на «отлично»

«Это было в декабре перед 2007 годом. Я училась на первом курсе в Могилёве. Мне хотелось себе сделать подарок со стипендии к Новому году. И тут мой взгляд упал на серьги, они посеребрённые.

Их форма мне очень понравилась. Единственное, они стоили всю мою стипендию — 6−7 рублей на наши деньги. Я посмотрела на них днём и в раздумьях ушла на пары. Вечером после пятой пары я всё-таки решила, что они мне нужны, и вернулась в магазин за ними.

После Нового года как раз началась сессия. Они гармонично смотрелись с рубашкой и брючным костюмом, а именно так, при параде, я любила ходить на экзамены. На первый экзамен решила надеть их и сдала его на «отлично». Решив, что это хороший знак, я одевала их и на последующие экзамены. И в целом сессию закрыла в срок и без троек. Я училась на российском бюджете, и поэтому у нас была пятибалльная система оценок.

Так и пошло, что на ответственные экзамены и защиты одевала эти серьги и кольцо серебряное, которое досталось от мамы».

Партнёры материала — магазины ювелирных сетей «Царское золото» и «Золотая мечта»

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Адрес магазина «Золотая мечта»: ул. П. Коммуны, 2 (ТЦ «Маяк»).

Режим работы: с 10.00 до 20.00.

Телефон: (8 017 95) 2 77 07.

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