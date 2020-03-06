Смертная казнь и длительные сроки заключения. В Слуцке суд озвучил приговор участникам банды, заживо сжигавшей стариков

В пятницу, 6 марта, в здании суда Слуцкого района был озвучен приговор четырём участникам банды, которая грабила стариков и сжигала их заживо. Судья полностью удовлетворил требования прокурора.

29-летний Виктор Скрундик приговорён к высшей мере наказания: смертной казни через расстрел.

33-летний Валентин Бушнин — к 18 годам в колонии усиленного режима.

25-летний Виталий Мятеж получил 22 года в колонии усиленного режима.

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36-летний Сергей Захарченя получил 1 год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.

Напомним, что трёх жителей Слуцкого района обвиняют в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. По данным следствия, обвиняемые сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо. Всё это происходило в январе 2019 года. Всех их связывают родственные отношения. Как говорят жители деревни Ульяновка Слуцкого района, банда держала в страхе жителей этой и окрестных деревень.

Справка

29-летний Виктор Скрундик. До задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Судя по данным обвинения, он был самым активным членом банды. Был задержан 31 января 2019 года после его неудачной попытки убийства 85-летней копылянки. Именно так стало известно о серии убийств пенсионеров, которые маскировали под пожары.

До задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Судя по данным обвинения, он был самым активным членом банды. Был задержан 31 января 2019 года после его неудачной попытки убийства 85-летней копылянки. Именно так стало известно о серии убийств пенсионеров, которые маскировали под пожары. 33-летний Валентин Бушнин. Окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок.

Окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок. 25-летний Виталий Мятеж. Работал трактористом в сельхозпредприятии Слуцкого района. У него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее судим не был.

Под стражей эти трое обвиняемых находятся почти год.

Четвёртому обвиняемому по делу — 36-летнему Сергею Захарчене — предъявлено обвинение в краже.

В ТЕМУ: Обвиняемые из банды убийц стариков были немногословны. Что они сказали в последнем слове