В магазине «Смешные цены» скидки на зимний ассортимент 20%

В магазине «Смешные цены» большое поступление женской и мужской одежды. Большой выбор баек, блузок, юбок, шорт, джинсов и верхней одежды.
Кроме этого, в магазине «Смешные цены» есть и товары галантереи: кошельки, ремни, сумки, дорожные сумки, зонты. В наличии шапки, шарфы, перчатки, постельное бельё, скатерти, одеяла, коврики, пледы.
Также привоз в магазине «Всё по карману».
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Большой выбор обуви.
«Смешные цены» ждут своих покупателей! Поторопитесь!
Наш адрес не изменился: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 8 (рядом с фабрикой художественных изделий) остановка «Друкарня».
Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00
ООО «Восточная долина», УНП 690 665 256
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