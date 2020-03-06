На рынке появилась клубника. Не изменились цены на репчатый лук, фасоль, зелень, овощные салаты, мандарины, сухофрукты, киви, бананы. Снизилась цена на огурцы, черную редьку. Подорожала хурма. Перечень цен на овощи, грибы, фрукты, орехи, лук — севок на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 6 марта.

Овощи

Капуста белокочанная —0,55 — 0,6 рубля

Пекинка — 2,5 — 3 рубля

Огурцы — 4,5 — 5,5 рубля

Помидоры — 5,5 — 7 рублей

Картофель — 0,6 — 0,8 рубля

Морковь — 0,55 — 0,8 рубля

Свекла — 0,55 — 1 рубль

Черная редька — 1,5 рубля

Редис — 3 рубля

Сладкий перец — 7 — 8,5 рубля

Лук репчатый —1 рубль

Чеснок (за головку) — 0,6 — 0,7 рубля

Фасоль (за 200 — граммовый стакан) — 1 рубль

Зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) за 100 г — 1 рубль

Квашеная капуста (за литровую банку) — 2,5 — 3 рубля

Морковь по-корейски — 5 рублей

Винегрет — 4 рубля

Овощные рулеты — 6 рублей

Соленые огурцы — 2 рубля

Грибы

Шампиньоны — 6,5 рубля

Фрукты, орехи, семечки

Яблоки — 2 — 2,5 рубля

Груши — 4 — 4,5 рубля

Хурма — 7,5 рубля

Виноград — 5,5 — 11 рублей

Апельсины — 3,5 — 3,8 рубля

Мандарины — 3,5 — 4 рубля

Лимоны — 4,5 рубля

Грейпфрут — 3,8

Помело — 4 рубля

Киви — 4,5 рубля

Бананы — 3,5 рубля

Гранат — 3,8 — 5 рублей

Клубника — 15 рублей

Сухофрукты — 5 рублей

Грецкие орехи — 8 — 10 рублей

Тыквенные семечки (за 200 — граммовый стакан) — 0,7 — 0,8 рубля

Семена

Лук — севок — 6,5 — 7,5 рубля