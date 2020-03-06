В пятницу, 6 марта, в Слуцком райисполкоме состоялся приём граждан по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций в соответствии с Указом Президента РБ от 18 января 2019 г № 27. «Кур'ер» посмотрел, с какими вопросами обратились к представителям власти жители Слуцка.

Приём проводили:

Тамара Красовская , председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома;

, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома; Татьяна Апранич , начальник главного управления по образованию Миноблисполкома;

, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома; Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома.

Первым посетителем был 72-летний Николай Соловей. Он хотел знать, является ли договор о целевом обучении юридическим документом, обязательным для выполнения двумя сторонами. И что делать, если одна из сторон его не выполняет.

История внучки Николая Соловья

Николай пояснил, что его внучка заканчивает медицинский университет. Она там учится по целевому направлению с обязательством вернуться в Слуцк и отработать пять лет. На предварительном распределении девушку определили для отработки в Копыль, а не в Слуцк. Ей, по словам Николая Соловья, объяснили, что вакансии хирурга или офтальмолога (её специализация) в Слуцкой ЦРБ нет.

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Её дед считает, что если одна сторона не выполняет взятое на себя обязательство, то у второй стороны есть основания пересмотреть договор. «Если не берут в Слуцк, то в другое место она может не согласиться? Если действует договор, то отрабатывать нужно 5 лет, а если нет — то 2 года?

Договор, по его мнению, не исполняется, потому что выпускницу направляют в другой район. «Если поедет не в Слуцк, а в Копыль, то договор нужно пересмотреть, чтобы она отрабатывала два года. Она давала согласие работать в Слуцке, тут у неё есть жильё. К тому же она собирается замуж, но хорошей работы для её будущего мужа в Копыле нет. Здесь он зарабатывает 1200, а там будет только 400 рублей. Дали договор и говорят, что она обязана. Так ведь и они тоже обязаны», - возмущается Николай Соловей.

К разговору по телефону подключили Олега Лесникова, главного врача Слуцкой ЦРБ. Он пояснил, что по целевому направлению специалист должен быть распределён в населенный пункт с населением не более 20 тысяч человек. Поэтому её распределили в Копыль.

Копию договора Николай Соловей на приём не принёс и посмотреть, что именно там написано не было возможности.

«Если давали направление в вуз, то поступивший по льготе должен выполнить условия договора», — ответил ему Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома.

Кроме того, Николаю Соловью пояснили, что пока было только предварительное распределение. На окончательном распределении в вузе может присутствовать мать девушки, как законный представитель, которая при поступлении дочери заключала договор. Она может пояснить обстоятельства и, возможно, её пожелания будут учтены.

Слуцкие учителя на снижение зарплат не пожаловались

Приём в райисполкоме продолжался два часа, но ни один работник бюджетной сферы не пришёл по вопросу неправильного начисления заработной платы.

Представители власти сделали вывод, что, видимо, нарушений в начислении зарплаты в Слуцком районе не было. А тот случай, о котором учительница рассказала «Кур'еру», был единичным.

«Всех руководителей учреждений образования я предупредил, чтобы они отпустили на этот приём тех, кто хочет, сказал Андрей Неделько. — Я даже по Viber послал лично всем сообщения и сказал: «Пусть любой работник придёт, и мы разберёмся. Никого ругать не будем».

Руководитель управления по образованию сказал также, что сейчас проводятся проверки начислений, но это займёт определённое время.

«Подходили педагоги, мы общались. Сейчас нас обслуживает централизованная бухгалтерия, и я могу увидеть зарплату каждого учителя. На сегодняшний день еще уточняются механизмы, проверяется, точно ли мы сделали положение о выплате надбавок. Могут ведь и там быть разные вопросы. Это будет отшлифовано и сделано так, чтобы ни один человек не пострадал, и каждый человек в системе образования понимал, что и за что он получает», — сказал Андрей Неделько.

Андрей Неделько рассказал «Кур'еру» о зарплатах в учреждениях образования Слуцкого района. Об этом читайте в следующем материале.