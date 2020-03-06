«Ничьи» бараки. Почему люди в двух домах в Слуцке жили на птичьих правах

В 2000-е годы в Слуцке было модно сносить ветхие бараки и переселять людей в социальное жильё. В 2008 году, например, 42 новые социальные квартиры отдали людям, расселённым из бараков. Но с тех пор ситуация изменилась: хотя социальное и арендное жильё строят, старинные бараки не сносят. Жильцы по-разному реагируют на ситуацию. Кто-то ходит по инстанциям и борется за расселение, кто-то благоустраивает жилплощадь в бараке до уровня современной квартиры. Об этих домах и их жителях мы рассказываем в новом цикле публикаций.

В Слуцке на улице Гагарина стоят два кирпичных барака 1981 года постройки. В советское время они принадлежали воинской части ракетных войск № 16 935. Когда СССР распался, войска вывели в Россию, а дома с жильцами остались в Слуцке. Жильё признали бесхозным, а людям объявили, что они заселились туда незаконно. И им пришлось судиться с городом за свои права. И хоть некоторые жильцы отсудили свои квартиры, до сих пор статус этих бараков не очень понятен. Сейчас здесь живут 24 семьи.

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Семья Федючек приехала в Слуцк

Недостроенный военный городок

Фиктивная прописка в Покрашево

Прапорщик Сергей Федючек родом из Украины. Он служил в ракетных войсках. В 1980 году его перевели строить секретные военные объекты в Слуцком районе возле деревни Павловка. Его и других сотрудников части расквартировали в самом Слуцке. Для них построили два барака: 1А и 1Б на улице Гагарина. В 1982 году Сергей съездил в отпуск в Хмельницкий, женился на любимой девушке Надежде и перевёз её в Слуцк. Молодые стали жить в новом бараке 1Б.Бараки 1А и 1Б — добротные, сборно-щитовые, облицованные кирпичом, с бутобетонным фундаментом (на котором при желании можно строить и 2-этажные дома). В них есть санузлы и кухни, водопровод и канализация, городские телефоны. Они должны были стать частью военного городка из пяти таких домов. Но городок не успели достроить.Третий дом построили, в нём располагалась бильярдная, комнаты для приезжих офицеров. Но когда военная часть уехала, дом пришёл в запустение. Четвёртый дом построили до окон, а в третьем выложили только фундамент.Сотрудников части заселяли в дома 1А и 1Б по рапорту, ордеров на квартиры не было, как и прописки. Людей из бараков прописали в Слуцком районе, в деревне Покрашево, потому что руководство части дружило с тамошним сельсоветом.

«Воинская часть располагалась в Павловке, в Покрашевском сельсовете, — рассказывает Надежда Федючек. — Военные помогали сельсовету. И мы попросили председателя, чтобы нас прописали. И мы были зарегистрированы в Покрашево аж до 2008 года. Мы сами не знаем, в каких домах. Когда мы уже выписывались, то женщина, у которой мы были прописаны в доме, брала с нас расписку, что мы не будем претендовать на её жильё. Потому что мы больше 20 лет были прописаны там».

Распался Союз, уехали военные, город отключил свет и воду

Когда распался СССР, ставшие российскими войска вывели из Слуцка (в том числе и ракетные войска). Уволенный к тому моменту прапорщик Федючек остался жить в доме 1Б, как и другие вольнонаёмные сотрудники части.

«Нас никто не выселял, но отключили нам свет. Отключили нам воду, — рассказывает Надежда Федючек. — Мы остались без прописки, без прав».

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Алла Налапко, жительница барака 1Б, договорилась, чтобы из другой военной части на Гагарина привозили бочку воды, и люди носили воду вёдрами. Пожив так до зимы, жильцы пошли жаловаться городским властям. Тогда в барак снова подвели электричество и воду. Люди сделали себе в квартирах паровое отопление и ремонты.

Как дома объявили нежилыми «времянками»…

Во второй половине 90-х жильцы бараков стали бороться, чтобы власти зарегистрировали бараки, взяли на баланс и прописали жильцов. В 1999 году, не добившись правды у слуцких властей, жильцы обратились в Минский облисполком. Тот поручил Слуцкому райисполкому принять дома в коммунальную собственность города, прописать жильцов и решить вопрос о приватизации квартир.

Но не тут-то было. Слуцкие власти вместо этого признали бараки бесхозными. С тех пор 8 лет на обращения жильцов власти отвечали, что их дома — каркасно-засыпные «времянки» без фундамента, что они не соответствуют санитарно-техническим нормам и вообще не являются жилыми помещениями. Что заселились в них люди незаконно и самовольно.

Копии ответов чиновников имеются в распоряжении редакции.

… и пригрозили отключить свет

Жильцы обратились в прокуратуру и суд

Последней каплей стало извещение от «Энергосбыта», которое пришло жильцам в мае 2008 года. Оно гласит: жилой дом не зарегистрирован и на балансе организаций и физических лиц не состоит, признан бесхозным, юридически никаких прав на квартиры и проживание в них нет, поэтому дом от электрических сетей будет отключён.После этой угрозы прапорщик Федючек и его соседи обратились в прокуратуру. Прокуратура ответила жильцам, что они имеют право жить в бараке. Те, кто прожил больше 15 лет, имеют право взять квартиры в собственность. А те, кто прожил меньше 15 лет, имеют право защищать свои квартиры от посторонних до наступления права собственности. Прокуратура также объяснила, что «Энергосбыт» не имеет права расторгать договор с жильцами бараков. И посоветовала обратиться в суд. То же самое прокуратура написала в Слуцкий райисполком.

Однако слуцкие власти снова ответили и жильцам, и прокуратуре, что дома безхозяйные, проживание в них — незаконно, а жильцов нельзя прописать. Тогда Надежда Федючек и Алла Налапко обратились в суд.

По решению суда им разрешили прописаться в бараке, а квартиры передали в собственность. Но прав на землю под квартирами у них нет. После них стали судиться и выигрывать суды другие жильцы. Но до сих пор в некоторых квартирах люди не прописаны.

Чего хотели бы жильцы

Комментарий юриста

Семья Федючек и их соседи хотят, чтобы домам всё-таки присвоили какой-то статус. Если это частные дома — чтобы дали землю. Если это не частные дома — чтобы их передали на баланс ЖКХ и обслуживали. И чтобы разрешили прописаться всем жильцам.

Андрей Мочалов, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, сказал «Кур'еру» своё мнение о сложившейся ситуации с бараками: «У райисполкома странная позиция. На городской земле стоят здания, которые официально строили в военном городке. Люди ведь не сами настроили шалашей. То, что там всё не оформили — не основание говорить, что люди живут незаконно. Моё мнение: люди живут там официально. Я думаю, что всем, кто ещё этого не сделал, нужно пойти в суд, признать право собственности и прописаться. Выселить людей могут, если будет принято решение о сносе бараков или если объявится собственник. Как я понимаю, собственник — это военная часть, которую перевели в Россию». В тему: