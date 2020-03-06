«Ничьи» бараки. Почему люди в двух домах в Слуцке жили на птичьих правах

Олеся Белая
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«Ничьи» бараки на Гагарина. Жизнь на птичьих правах
Двор бараков 1А и 1Б на улице Гагарина в Слуцке. Фото: Олеся Белая

В 2000-е годы в Слуцке было модно сносить ветхие бараки и переселять людей в социальное жильё. В 2008 году, например, 42 новые социальные квартиры отдали людям, расселённым из бараков. Но с тех пор ситуация изменилась: хотя социальное и арендное жильё строят, старинные бараки не сносят. Жильцы по-разному реагируют на ситуацию. Кто-то ходит по инстанциям и борется за расселение, кто-то благоустраивает жилплощадь в бараке до уровня современной квартиры. Об этих домах и их жителях мы рассказываем в новом цикле публикаций.

В Слуцке на улице Гагарина стоят два кирпичных барака 1981 года постройки. В советское время они принадлежали воинской части ракетных войск № 16 935. Когда СССР распался, войска вывели в Россию, а дома с жильцами остались в Слуцке. Жильё признали бесхозным, а людям объявили, что они заселились туда незаконно. И им пришлось судиться с городом за свои права. И хоть некоторые жильцы отсудили свои квартиры, до сих пор статус этих бараков не очень понятен. Сейчас здесь живут 24 семьи.

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Семья Федючек приехала в Слуцк

«Ничьи» бараки на Гагарина. Жизнь на птичьих правах
Надежда Федючек, жена бывшего прапорщика Сергея Федючека, в дверях своей квартиры № 5 в доме 1Б на улице Гагарина. В руках у Надежды Ивановны — папка с копиями документов: история бюрократической борьбы жильцов за дома. Фото: Олеся Белая
Прапорщик Сергей Федючек родом из Украины. Он служил в ракетных войсках. В 1980 году его перевели строить секретные военные объекты в Слуцком районе возле деревни Павловка. Его и других сотрудников части расквартировали в самом Слуцке. Для них построили два барака: 1А и 1Б на улице Гагарина. В 1982 году Сергей съездил в отпуск в Хмельницкий, женился на любимой девушке Надежде и перевёз её в Слуцк. Молодые стали жить в новом бараке 1Б.

Недостроенный военный городок

«Ничьи» бараки. Почему люди в двух домах в Слуцке жили на птичьих правах
Инфографика: Алесь Достанко
Бараки 1А и 1Б — добротные, сборно-щитовые, облицованные кирпичом, с бутобетонным фундаментом (на котором при желании можно строить и 2-этажные дома). В них есть санузлы и кухни, водопровод и канализация, городские телефоны. Они должны были стать частью военного городка из пяти таких домов. Но городок не успели достроить.
«Ничьи» бараки на Гагарина. Жизнь на птичьих правах
Здание возле дома 1Б. Здесь раньше была бильярдная и комнаты для приезжающих офицеров. Сейчас здание пустует. Фото: Олеся Белая
Третий дом построили, в нём располагалась бильярдная, комнаты для приезжих офицеров. Но когда военная часть уехала, дом пришёл в запустение. Четвёртый дом построили до окон, а в третьем выложили только фундамент.

Фиктивная прописка в Покрашево

«Ничьи» бараки на Гагарина. Жизнь на птичьих правах
Житель дома 1А на огороде во дворе бараков. Фото: Олеся Белая
Сотрудников части заселяли в дома 1А и 1Б по рапорту, ордеров на квартиры не было, как и прописки. Людей из бараков прописали в Слуцком районе, в деревне Покрашево, потому что руководство части дружило с тамошним сельсоветом.

«Воинская часть располагалась в Павловке, в Покрашевском сельсовете, — рассказывает Надежда Федючек. — Военные помогали сельсовету. И мы попросили председателя, чтобы нас прописали. И мы были зарегистрированы в Покрашево аж до 2008 года. Мы сами не знаем, в каких домах. Когда мы уже выписывались, то женщина, у которой мы были прописаны в доме, брала с нас расписку, что мы не будем претендовать на её жильё. Потому что мы больше 20 лет были прописаны там».

Распался Союз, уехали военные, город отключил свет и воду

«Ничьи» бараки на Гагарина. Жизнь на птичьих правах
Жительницы дома 1Б на улице Гагарина в своём дворе. Слева направо: Кубаро Усманова и Алла Налапко
Когда распался СССР, ставшие российскими войска вывели из Слуцка (в том числе и ракетные войска). Уволенный к тому моменту прапорщик Федючек остался жить в доме 1Б, как и другие вольнонаёмные сотрудники части.

«Нас никто не выселял, но отключили нам свет. Отключили нам воду, — рассказывает Надежда Федючек. — Мы остались без прописки, без прав».

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Алла Налапко, жительница барака 1Б, договорилась, чтобы из другой военной части на Гагарина привозили бочку воды, и люди носили воду вёдрами. Пожив так до зимы, жильцы пошли жаловаться городским властям. Тогда в барак снова подвели электричество и воду. Люди сделали себе в квартирах паровое отопление и ремонты.

Как дома объявили нежилыми «времянками»…

«Ничьи» бараки на Гагарина. Жизнь на птичьих правах
Житель дома 1А на улице Гагарина Сергей Капариха показывает свою квартиру. Она у него — больше, чем у всех других соседей, сделана из двух барачных квартир. Фото: Олеся Белая
Во второй половине 90-х жильцы бараков стали бороться, чтобы власти зарегистрировали бараки, взяли на баланс и прописали жильцов. В 1999 году, не добившись правды у слуцких властей, жильцы обратились в Минский облисполком. Тот поручил Слуцкому райисполкому принять дома в коммунальную собственность города, прописать жильцов и решить вопрос о приватизации квартир.

Но не тут-то было. Слуцкие власти вместо этого признали бараки бесхозными. С тех пор 8 лет на обращения жильцов власти отвечали, что их дома — каркасно-засыпные «времянки» без фундамента, что они не соответствуют санитарно-техническим нормам и вообще не являются жилыми помещениями. Что заселились в них люди незаконно и самовольно.

Копии ответов чиновников имеются в распоряжении редакции.

… и пригрозили отключить свет

«Ничьи» бараки на Гагарина. Жизнь на птичьих правах
Во дворе дома 1Б на улице Гагарина. Фото: Олеся Белая
Последней каплей стало извещение от «Энергосбыта», которое пришло жильцам в мае 2008 года. Оно гласит: жилой дом не зарегистрирован и на балансе организаций и физических лиц не состоит, признан бесхозным, юридически никаких прав на квартиры и проживание в них нет, поэтому дом от электрических сетей будет отключён.

Жильцы обратились в прокуратуру и суд

«Ничьи» бараки. Почему люди в двух домах в Слуцке жили на птичьих правах
Фраза из обращения жильцов домов 1А и 1Б в прокуратуру. Фото: Олеся Белая
После этой угрозы прапорщик Федючек и его соседи обратились в прокуратуру. Прокуратура ответила жильцам, что они имеют право жить в бараке. Те, кто прожил больше 15 лет, имеют право взять квартиры в собственность. А те, кто прожил меньше 15 лет, имеют право защищать свои квартиры от посторонних до наступления права собственности. Прокуратура также объяснила, что «Энергосбыт» не имеет права расторгать договор с жильцами бараков. И посоветовала обратиться в суд. То же самое прокуратура написала в Слуцкий райисполком.

Однако слуцкие власти снова ответили и жильцам, и прокуратуре, что дома безхозяйные, проживание в них — незаконно, а жильцов нельзя прописать. Тогда Надежда Федючек и Алла Налапко обратились в суд.

По решению суда им разрешили прописаться в бараке, а квартиры передали в собственность. Но прав на землю под квартирами у них нет. После них стали судиться и выигрывать суды другие жильцы. Но до сих пор в некоторых квартирах люди не прописаны.

Чего хотели бы жильцы

«Ничьи» бараки. Почему люди в двух домах в Слуцке жили на птичьих правах
Жители барака 1Б у одного из входов в барак. Фото: Олеся Белая
Семья Федючек и их соседи хотят, чтобы домам всё-таки присвоили какой-то статус. Если это частные дома — чтобы дали землю. Если это не частные дома — чтобы их передали на баланс ЖКХ и обслуживали. И чтобы разрешили прописаться всем жильцам.

Комментарий юриста

Андрей Мочалов, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, сказал «Кур'еру» своё мнение о сложившейся ситуации с бараками: «У райисполкома странная позиция. На городской земле стоят здания, которые официально строили в военном городке. Люди ведь не сами настроили шалашей. То, что там всё не оформили — не основание говорить, что люди живут незаконно. Моё мнение: люди живут там официально. Я думаю, что всем, кто ещё этого не сделал, нужно пойти в суд, признать право собственности и прописаться. Выселить людей могут, если будет принято решение о сносе бараков или если объявится собственник. Как я понимаю, собственник — это военная часть, которую перевели в Россию».

«Ничьи» бараки. Почему люди в двух домах в Слуцке жили на птичьих правах
Бараки на Гагарина с высоты. Фото: Алесь Достанко
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