Дело на миллион долларов… Почему случчанин отказался от французского парфюма и сотового телефона

Случчанин Сергей рассказал «Кур'еру», как ему по телефону предложили «бесплатный» подарок, а оплатить нужно было только за доставку. «Кур'ер» посмотрел, сколько на самом деле стоит доставка, и вспомнил историю годичной давности, когда мошенники «нагрели» доверчивых граждан более чем на два миллиона рублей.

«Вчера мне на личный мобильник позвонили, — рассказал житель Слуцка Сергей. — Приятный женский голос назвал меня по имени. Вот какой у нас состоялся диалог:

— На ваше имя отправлен бесплатный подарок, — сказала девушка.

— С чего это вдруг и кто вы? — спросил я.

— Это магазин «Товары для дома».

— Откуда вы узнали мой номер?

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— Вероятно, вы что-то покупали раньше в нашем магазине.

— Точно не покупал. А что вы хотите мне подарить?

— Вам в подарок бесплатно два флакона французских духов по 50 мл: для женщин и мужчин. За них вам ничего не придётся платить. Вы получите подарок на почте и оплатите только стоимость пересылки и упаковку. Зато следующим подарком будет сотовый телефон.

— И сколько стоит пересылка и упаковка?

— 40 рублей.

— Вы посылку вокруг света запускаете что ли за такие деньги?

— Нет, отправление из Минска. У нас такие цены. Зато в следующем подарке будет мобильный телефон.

— И какой именно телефон?

— Мы рассылаем телефоны разных марок.

Я послал этот магазин в известном всем направлении. Но думаю, что нашлись такие, кто купился на этот «развод» с «бесплатными подарками».

Сколько на самом деле стоит доставка

На сайте «Белпочты» есть онлайн-тарификатор, при помощи которого можно рассчитать стоимость доставки отправлений внутри страны и за рубеж. К примеру, по Беларуси стоимость простой бандероли весом 300 граммов для физического лица обойдётся в 1 рубль, для юридического — 1,24 рубля. Для отправления посылки такого же веса потребуется 3,94 и 5,27 рубля соответственно.

Год назад пресекли мошеннический бизнес на подарках

Год назад КГК Беларуси раскрыл аналогичную мошенническую схему, по которой работали компании ЧУП «Американ Бай» и ООО «Эмисан». Они выманили больше миллиона долларов, имея всего несколько десятков операторов и запас дешёвой бижутерии, которую рассылали в качестве «бесплатных» подарков. За пересылку люди платили по 50 рублей, рассказал СМИ Юрий Кардымон, официальный представитель Департамента финансовых расследований КГК.

Сотрудников обучали выманивать деньги

Сотрудников «Американ Бай» и «Эмисан» специально обучали, чтобы они могли эффективнее обманывать людей. Их учили, как вести разговор. Для этого была разработана определённая методика со способами психологического убеждения и перечнем типовых фраз. Это объясняет похожесть случаев обмана. Однотипными были и бесплатные подарки. Вместо цепочки из золота люди получали цепочку золотистого цвета, вместо украшений из натурального камня — дешёвую бижутерию, вместо оригинальных швейцарских часов — их копию. А чтобы воспользоваться подарочным сертификатом, необходимо было его активировать за плату, дополнительно оплатив стоимость доставки приобретённых товаров. Таким образом, оплаченная гражданами за дополнительный товар сумма превышала стоимость полученного, в результате чего им причинялся ущерб.

По данным «Белпочты», только с 2017 года ЧУП «Американ Бай» и ООО «Эмисан» в адрес физических лиц направили более 100 тыс. посылок, за которые получили около 2,36 млн рублей оплаты.