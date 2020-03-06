«У меня коллекция слуцких газет». Коллекционер Леонид Вечер принёс доисторический экземпляр «Кур'ера»

Случчанин Леонид Вечер — коллекционер. Он собирает всё, что отличается друг от друга: марки, открытки, газеты, обёртки от шоколада, монеты, банкноты, утюги, ёлочные игрушки, керосиновые лампы, подсвечники и многое другое.

Его увлечение помогло стать первым участником юбилейного конкурса «Кур'ера» «Пожелтевшие страницы». В коллекции случчанина оказался номер «КІС-Кур'ера», увидевший свет 6 августа 1998 года. Тогда ещё не было редакции газеты и не было штатного коллектива. Просто несколько энтузиастов собрались и выпустили десять пробных бесплатных номеров газеты тиражом по 299 экземпляров. Вот № 5 такого «Кур`ера» оказался в коллекции Леонида.

«У меня много местных газет, как я говорю, всех времён и народов. Есть экземпляры слуцких газет: „Дзіва“, „Айсберг“, „Тутэйшыя“, „Оска“, „Шлях Ільіча“, есть довоенные и даже дореволюционные номера разных периодических изданий», — говорит коллекционер.

Большую часть своих коллекций Леонид хранит в Минском областном кадетском училище, где для воспитанников устраивает тематические выставки. «В трёхкомнатной квартире уже нет места для моих коллекций, — сетует Леонид. — Одних только обёрток от шоколадок собралось две большие коробки от телевизоров. Понимаю, что надо как-то сужать количество предметов для коллекций. Может, остановлюсь на марках».

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В ТЕМУ. Леонид Вечер не раз становился героем публикаций в газете «Кур'ер», в основном в связи с его коллекциями и выставками, которые он организует в кадетском училище и музее этно­графии.

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«Кур'еру» — 20 лет. И специально для вас, наши дорогие читатели, мы проводим юбилейные конкурсы, участники которых получат памятные презенты от газеты «Кур'ер».

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